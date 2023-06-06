Захватывающий этно-триллер «Микулай» с Виктором Сухоруковым в главной роли выходит в прокат

22 июня фильм выходит в широкий прокат по России. Психологический триллер расскажет о старике по имени Микулай (Виктор Сухоруков), чья спокойная жизнь в маленькой деревне православных татар рушится с приходом мужчины-Степана, утверждающего, что он – сын Микулая.

Многослойная история при просмотре вызывает сразу несколько ассоциаций: визуальные образы напоминают атмосферу известного хоррора «Солнцестояние», слоган «Всё не то, чем кажется» намекает на схожесть с оскароносной картиной «Отец» с Энтони Хопкинсом. Колоритные образы, захватывающий сценарий по мотивам одноименной пьесы, сильный актерский состав – все детали фильма держат внимание зрителя до конца.

Сюжет картины основан на одноимённой пьесе татарского драматурга Мансура Гилязова, но с рядом изменений в сценарии. Часть из них была внесена режиссером и продюсером Тимуром Бекмамбетовым — именно он посоветовал преобразовать фильм в триллер.

Действия фильма разворачиваются в деревне кряшен (этноконфессиональная группа в составе татар волжского и уральского регионов, исповедуют православие). События протекают в исчезающей деревне Сарсаз кул. Весь фильм мы наблюдаем за местной колоритной культурой: ритуальные хороводы, пение колыбельных, пестрые наряды и др.

«Микулай» снимался в сложных условиях: изначально у картины не было бюджета. Часть средств была выделена фондом поддержки культуры и министерством культуры Татарстана, а также ПАО «Татнефть». При помощи краудфандинговой кампании было собрано более миллиона рублей. «Больше, чем деньги, краудфандинг дал нам возможность рассказать о своем фильме огромному количеству людей. Поэтому сегодня мы знаем, что «Микулай» очень ждут, как минимум те, кто поверил в нас и донатил нам еще на стадии съемок», – отмечает режиссер Ильшат Рахимбай.

Премьера фильма в Москве пройдет 15 июня в киноцентре «Октябрь» в рамках КАРО.Арт, 19 июня в кинотеатре «Аврора» в Санкт-Петербурге. 22 июня команда фильма представит его в Казани.

Впервые фильм был показан на Московском международном кинофестивале в рамках конкурса «Русские премьеры».

Фильм «Микулай» выходит в широкий прокат при поддержке арт-кластера «Таврида», предоставляющего возможности для молодых деятелей творческих индустрий, культуры и искусства. В 2019 году Ильшат Рахимбай стал участником одной из арт-школ «Тавриды», на которой представил концепцию фильма «Микулай» экспертам индустрии кино и творчества, после чего приступил к созданию фильма уже с учетом рекомендаций профессионалов.

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