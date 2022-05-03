ТВЦ приглашает на майские праздники в «Березовой роще»

В праздничные дни на канале ТВ Центр пройдет сразу три премьеры: новая экранизация Татьяны Устиновой, продолжение «Березовой рощи» и «Чистосердечного призвания».

3 мая канал представит зрителям новый детектив Татьяны Устиновой «Камея из Ватикана». Это новая работа режиссера Петра Амелина, который также является автором сценария. «Камея из Ватикана» — продолжение цикла про сценариста Антонину Морозову. До этого на ТВЦ были показаны «Пояс Ориона» и «Серьга Артемиды». В главных ролях — Наталья Рычкова и Эдуард Трухменев. В новом фильме также можно будет увидеть Илью Носкова.

Антонина Морозова или Тонечка, как ее называют друзья, едет на отдых в маленький провинциальный городок Дождев. Но спокойная и размеренная жизнь за пределами столицы нарушена внезапным происшествием — погибает соседка Тони, которую все вокруг называли «старой графиней». И, конечно, Тоня не может не вмешаться….

— Моя героиня просто сказочная! Кажется, что таких людей просто не бывает! За 3 истории про нее, что мы уже отсняли, у нее не было замечено ни одной отрицательной и негативной черты. Она очень добрая, отзывчивая, открытая, — говорит актриса Наталья Рычкова, — Она — взрослый человек, сохранивший веру в чудо, со здоровым инфантилизмом. Очень свежо смотрит на любую ситуацию, воспринимает все через сердце, и никогда не будет оценивать людей и ситуации по каким-то шаблонам.

6 мая, зрители увидят третий сезон «Чистосердечного призвания». В ролях: Дарья Лузина, Павел Крайнов и Евгения Лапова. На этот раз Люсе и Стасу предстоит расследовать исчезновение популярной певицы Миры. Изюминка дела в том, что мать Миры видела звезду перед концертом – и это была не ее дочь… В личных отношениях главных героев все непросто – Люсю мучает тайна, существующая между Стасом и новой начальницей. Что они от нее скрывают?

— Совместная тайна Стаса и моей героини Оксаны — личная война с чиновниками, отнявшими жизнь мужа Оксаны и лучшего друга Стаса. Но, работая на Петровке, они не имеют права посвящать в свои расследования кого-либо. К тому же, их отношения настолько близкие, что со стороны может показаться очень многое, — приоткрывает завесу тайны актриса Евгения Лапова. – Моя Оксана Воронова — настоящий друг, талантливый руководитель, умная и по-женски очень мудрая женщина. Я иногда даже завидовала ее терпению, уму и проницательности. Она, в первую очередь, профессионал, человек с внутренней свободой и с сильным стержнем. Умная и уверенная. У неё есть дело жизни, ради которого она готова все терпеть и свернуть горы. Побольше бы таких умных и справедливых личностей в нашей стране, как Оксана!

7 мая состоится премьера второй части «Березовой рощи» с Аленой Хмельницкой и Юрием Батуриным. Кстати, главный сценарист и автор идеи сериала – Аркадий Высоцкий — младший сын Владимира Высоцкого. Режиссер Кира Ангелина рассказала, что 80-е – это его детство, взросление, первые потрясения. И эмоциональный заряд этих переломных лет очень ценен для любого творческого человека, родившегося в СССР и взрослевшего в Перестройку.

— Основное действие сериала проходит в номенклатурном дачном поселке «Березовая роща» — это особый квазимир советской «элиты», наблюдать за жизнью которого обычный советский труженик не мог даже из-за забора – «профессорские» поселки охранялись, как военные объекты, — говорит Кира. — Глава семьи – профессор Забелин – честный, принципиальный, увлеченный своим делом человек, уважительно относящийся не только к своим домочадцам, но даже к своим врагам. Еще ребенком он воевал в партизанском отряде против фашистов, он — олицетворение настоящего советского человека – решительного, доброго, правдивого. Его жена – Кира Забелина – известный советский кинокритик, «дама света», с виду открытая, легкая, но за фасадом «политеса и официоза» бушуют настоящие страсти – тайные романы, давние ошибки, скрываемы даже от самых близких. Этот тайный огонь наполняет образ, созданный талантливейшей Аленой Хмельницкой, чувственностью и искренностью.

Напомним, что в первой части в элитном поселке убивают неизвестную девушку. По стечению обстоятельств, Татьяна, студентка иняза, оказывается рядом, она знает правду, но она очень боится… Распутать страшное «дело» и не впутаться самой Татьяне помогают ее новые друзья из дома Забелиных — Макс и Катя, а так же участковый местного опорного пункта милиции Сергей Баранов. Слежка, погоня, драки и первые поцелуи – все это происходит на фоне «размеренного» быта дома Забелиных.

Во второй части «Березовой Рощи» события становятся еще более горячими – тайный роман Киры Забелиной повергает в шок всю семью, подковерная борьба против архитектурного проекта Николая Забелина доводит его до КПЗ в милиции и лишению привилегий, его того и гляди вышибут с должности! Несчастный случай в доме Забелиных дает козырь его врагам – против его сына, Макса, возбуждается уголовное дело. Устои дома Забелиных трещат по швам – смогут ли они прорваться сквозь все трудности и сохранить семью?

— В традиции криминальной мелодрамы, зрители увидят и кровь, и слезы, и любовь, и страшные тайны – через все придется пройти главным героям, и, благодаря сообразительности Татьяны, правда вновь восторжествует!, — добавляет Кира.

Режиссёра Кира Ангелина расказывает об актерах:

– Юрий Батурин – уникальный актер, очень точный. Возрастной грим придал его актерскому шарму вес и добавил зрительниц в армию его поклонниц!

– Алена Хмельницкая – душа этого проекта – глубокая, очень искренняя, великолепная актриса и очень хороший человек. С Аленой очень комфортно работать, а своим профессионализмом она подняла актерскую планку проекта на очень высокий уровень.

– Ирина Паутова (Татьяна) – с ней связана интересная история. Кастинг на ее героиню шел довольно долго, но никак не могли найти «ту самую». А Ирину пригласили на кастинг для другой роли, но, увидев ее во дворе студии — как она идет, прижав листы с текстом к груди, как повторяет про себя текст, ее взгляд, обращенный внутрь – она показалась мне такой «советской», такой правильной, чистой, как, помните, девочка с картины «Дочь советской Киргизии»? И я сразу сказала нашему директору группы – «Вот идет наша Таня!».

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