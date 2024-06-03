В центре трансплантологии имени академика Шумакова состоялся большой праздник для детей и родителей-доноров

В честь Дня защиты детей в торжественной церемонии награждения родственных доноров приняли участие Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья Бадма Башанкаев и член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Ольга Демичева

31 мая в ФГБУ «НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова» Минздрава России прошло торжественное мероприятие для детей, находящихся на длительном лечении, перенесших трансплантацию органа или ожидающих выполнения этой сложнейшей операции и их родителей. По случаю торжества центр посетили член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, руководитель РГ «Здравоохранение и народосбережение», президент МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева и Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья Бадма Башанкаев.

«Этот год объявлен Президентом Российской Федерации Годом Семьи в России. И, конечно, дети для каждой семьи — это самое главное сокровище. С 1997 года мы помогаем семьям бороться с недугами, с тяжелыми заболеваниями детей с органной недостаточностью, выполняя нашим маленьким пациентам трансплантацию. Сегодня это одно из главных направлений работы учреждения, и одно из самых важных. Ведь именно они, подрастающее поколение, — будущее нашей страны и продолжение нас с вами. Но есть те, без кого мы не смогли бы в таких масштабах обеспечивать эту помощь и удовлетворять потребности в этих операциях — это родственные доноры. Поэтому сегодня мы награждаем этих отважных людей и выражаем им свое почтение!», — обратился к гостям Сергей Владимирович Готье.

Праздник начался с традиционной для учреждения церемонии награждения родственных доноров «Дарящему часть себя», на которой главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава России, директор учреждения Сергей Готье и почетные гости вручили памятные медали и наградные дипломы донора людям, отдавшим орган или его часть ради спасения жизни родственника. В церемонии приняло участие более 20 родственных пар, среди которых родители, дяди и тети, взрослые братья и сестры, пришедшие на помощь своим родным.

«Дорогие мои, это ощущение, что жизнь продолжается, здесь и сейчас пробирает до мурашек! Основатель нашей благотворительной организации Елизавета Петровна Глинка однажды очень просто и правильно сказала, что главное и священное право человека — право на жизнь. Здесь в этих намоленных стенах, благодаря невероятному труду врачей, это право хранится и возрождается каждый день! И спасибо за это вам, родителям и родственникам — всем, кто без страха и сомнений жертвует часть себя ради спасения жизни близких. Сегодня я вспоминала нашу первую встречу с Сергеем Владимировичем… Она случилась, когда мы привезли сюда первых детей Донбасса для спасения, для того, чтобы здесь им выполнили пересадку. С ними тогда тоже приехали родители, многие из которых также как вы смогли стать донорами. Я сбилась со счета, сколько было этих ребят с момента начала нашего сотрудничества в 2018 году. Но сегодня они живы, как и сотни других детей по всей стране, которые были бы обречены, если бы не врачи этого центра!», — прокомментировала Ольга Юрьевна Демичева.

«Уважаемые родители и дети, я не понаслышке знаю, как тяжел путь, который вы проходите. Моя семья тоже столкнулась с этим. И я знаю, что в самом начале он кажется очень сложным, почти невозможным, что опускаются руки… Но этот путь вы проходите не одни! У вас есть помощники, поддержка в лице этих замечательных врачей! Ведь не просто так День защиты детей и День медицинского работника стоят совсем рядом. Я думаю, что очень важно говорить о таких вещах, рассказывать свои истории. Ведь до сих пор у нас в стране множество людей, которые думают, что такая помощь оказывается только платно, что нужно ехать за границу. Но в этом институте двери всегда открыты, и всегда готовы оказать помощь. Здесь все — одна большая семья!», — рассказал Бадма Николаевич Башанкаев.

Вторая часть мероприятия была полностью адресована маленьким пациентам центра, для которых было организовано увлекательное интерактивное представление от задорного клоуна Андрюшки Петрушки (артиста театра и кино, ведущего шоу «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ Андрея Кислицина). Веселый спектакль настолько увлек маленьких пациентов, что, смеясь и участвуя в представлении вместе с родителями, они позабыли про свои недуги. Специально для ребят добрый клоун подготовил шутки, миниатюры и море воздушных шаров, подарив детям настоящее праздничное настроение и незабываемые эмоции.

В завершении праздника дети получили мягкие игрушки, которые передал Андрей Ковалев — председатель Общероссийского движения предпринимателей, музыкант, владелец Усадьбы Гребнево.