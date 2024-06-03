10 000 порций бесплатного мороженого приготовили к 1 июня в ЦДМ на Лубянке

1 июня 2024 года в «Центральном Детском Магазине на Лубянке» прошла праздничная акция в честь Дня защиты детей. Юных гостей до 14 лет угощали мороженым, приготовленным по фирменному рецепту легендарного детского магазина, а со стороны улицы Рождественки для москвичей и гостей столицы прошло шоу мыльных пузырей.

В этот день посетители ЦДМ смогли окунуться в настоящий праздник детства: уже на входе гостей встречали сказочные интерактивные витрины, над которыми в течение двух лет трудились свыше 50 мастеров. Герои любимых сказок, таких как «Мойдодыр», «Доктор Айболит», «Три Поросенка», «Красная Шапочка», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Гуси-лебеди» и др. оживают каждые пол часа с 10:00 до 22:00, однако не только в этот день, но и всегда. Гости ЦДМ могут также отсканировать QR-код и послушать аудио отрывок из сказки в исполнении профессиональных дикторов.

Одной из самых популярных локаций в этот день стала резиденция Бабы Яги – площадка с уникальной бревенчатой избушкой в главном атриуме на 1 этаже магазина. Домик Бабы Яги был изготовлен потомственными российскими мастерами по дереву. Внутри избы размещена большая русская печь и кресло-трон из дерева. Неподалёку от домика расположилась скульптура Яги на скамейке, которую привезли с Урала. Композиция создана из бронзы по авторскому проекту и весит более одной тонны.

Желающие полюбоваться одним из лучших видов на исторический центр Москвы поднимались на смотровую площадку, а также посеттили Музей Детства с обновленной экспозицией игрушек, интерактивными зонами и аудиогидом.