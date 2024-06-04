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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Сказка и мода объединились в День защиты детей

editor
By editor
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показы VII сезона сказочной Недели моды Magic Fashion Week

1 июня в Московском драматическом театре имени Н.В. Гоголя прошли летние показы VII сезона сказочной Недели моды Magic Fashion Week. Дизайнеры из России представили свои коллекции на подиуме-сцене, воссоздающей стиль стимпанк.

наталия гулькина - показы VII сезона сказочной Недели моды Magic Fashion Week

Моделями на подиуме выступили звезды – королева диско Наталия Гулькина, певец Олехан.

олехан - показы VII сезона сказочной Недели моды Magic Fashion Week

В показах приняли участие более трехсот детей-моделей, многие из которых выбрали моделинг своей профессией.  Уже не первый раз официальным партнером Magic Fashion Week выступает театр Роста в Царицыно, под управлением заслуженной артистки России Нонны Гришаевой.

Дизайнеры VII сезона – Надежда Шибина, Julia Vladykina, Наталья Рязанова, Анна Гусева, Ольга Еремина, Annet, Светлана Грилео.

Паровые машины, шестеренки, огромные часы – все составляющие стимпанка – концепция мероприятия.

Объединить моду и театр, создать уникальное событие и сказочные декорации – реализованная задумка идейного вдохновителя Magic Fashion Week, дизайнера, фотохудожника Надежды Шибиной.

Сохранить веру в сказку, в добро, создать красоту и уникальность – это основной посыл организаторов Magic Fashion Week.

Magic Fashion Week – сказка в мире моды.

показы VII сезона сказочной Недели моды Magic Fashion Week

показы VII сезона сказочной Недели моды Magic Fashion Week

показы VII сезона сказочной Недели моды Magic Fashion Week

показы VII сезона сказочной Недели моды Magic Fashion Week

показы VII сезона сказочной Недели моды Magic Fashion Week

показы VII сезона сказочной Недели моды Magic Fashion Week

показы VII сезона сказочной Недели моды Magic Fashion Week

показы VII сезона сказочной Недели моды Magic Fashion Week

показы VII сезона сказочной Недели моды Magic Fashion Week

показы VII сезона сказочной Недели моды Magic Fashion Week

показы VII сезона сказочной Недели моды Magic Fashion Week

показы VII сезона сказочной Недели моды Magic Fashion Week

показы VII сезона сказочной Недели моды Magic Fashion Week

показы VII сезона сказочной Недели моды Magic Fashion Week

показы VII сезона сказочной Недели моды Magic Fashion Week

показы VII сезона сказочной Недели моды Magic Fashion Week

показы VII сезона сказочной Недели моды Magic Fashion Week

показы VII сезона сказочной Недели моды Magic Fashion Week

показы VII сезона сказочной Недели моды Magic Fashion Week

показы VII сезона сказочной Недели моды Magic Fashion Week

показы VII сезона сказочной Недели моды Magic Fashion Week

показы VII сезона сказочной Недели моды Magic Fashion Week

показы VII сезона сказочной Недели моды Magic Fashion Week

показы VII сезона сказочной Недели моды Magic Fashion Week

показы VII сезона сказочной Недели моды Magic Fashion Week

показы VII сезона сказочной Недели моды Magic Fashion Week

показы VII сезона сказочной Недели моды Magic Fashion Week

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