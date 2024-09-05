В Центре «Зотов» открылась выставка «От утопии к театру»

Порет А.И. Портрет В.Э. Мейерхольда. 1936. Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства

В Центре «Зотов» (проект банка ВТБ) открылась выставка «От утопии к театру». Она продолжает серию персональных выставок, посвященных главным именам авангарда и их восприятию повседневности.

«Начало 20 века – время становления режиссерского театра: Станиславский, Вахтангов, Таиров… Театр Всеволода Мейерхольда – знаковый для своего времени, его творческое наследие – школа для современных режиссеров. Банк ВТБ традиционно поддерживает театральное искусство, среди наших партнеров и МХТ им. Чехова, в котором Мейерхольд начинал свой театральный путь как актер – тогда это был создаваемый Художественно-общедоступный театр. Новая выставка в центре «Зотов» дань памяти режиссеру-новатору 20 века и вклад ВТБ в сохранение культурного наследия России», – сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

Выставка «От утопии к театру» подготовлена совместно с Государственным театральным музеем имени А.А. Бахрушина и рассматривает «конструктивистский» период творчества одного из главных реформаторов театральной сцены XX века, режиссера Всеволода Мейерхольда. Выставочный проект знакомит с пятью его спектаклями, поставленными с 1922 по 1924 годы, — «Великодушный рогоносец», «Смерть Тарелкина», «Земля дыбом», «Д.Е.» и «Лес», который был в репертуаре Театра им. Мейерхольда вплоть до его закрытия в 1938 году.

«Выставка «От утопии к театру» продолжает серию проектов о главных именах авангарда, начавшуюся с экспозиции «Родченко. Личное». Пять представленных спектаклей предлагают зрителям узнать о революционных приемах, предложенных Мейерхольдом, — новых подходах к организации действия, к актерскому мастерству и искусству декорации. Зрители, знакомые с современным театром, будут удивлены актуальности идей режиссера. Акцент на работе с телом, условность в декорации и оформлении, мультимедийность — как таковых «последователей» Мейерхольда назвать сложно, но все перечисленные его приемы востребованы на театральной сцене и сейчас, спустя сто лет», — отметила генеральный директор Центра «Зотов» Дарья Филиппова.

Экспозиция выставки представляет собой два круга — внешний и внутренний. Внешний посвящен самим спектаклям, внутренний — биомеханике, технике воспитания актера, которую Мейерхольд впервые вводит в практику в работе со своими студентами.

На выставке представлены реконструкции и эскизы костюмов, живопись графика, фотографии сцен, спектаклей и конструкций, рисунки-чертежи, негативы рукотворных титров и афиши. Важной частью стал «архив» — место с документами, рассказывающими о том, как театр, в отсутствие доступного кинооборудования, сохранял и записывал спектакли, а также как на ход представлений могло влиять мнение и впечатление зрителей.

Среди реконструкций, созданных центром специально к выставке, — реквизит к спектаклю «Великодушный рогоносец», макет декорации к спектаклю «Земля дыбом» и основной элемент декорации — «дороги» — к спектаклю «Лес». Всего в экспозиции собрано 270 экспонатов.

В рамках параллельной программы работает лекторий о театральном языке режиссера и его актуальности, запланированы лекция-концерт и семейные театральные мастер-классы.