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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Центр «Зотов» совместно с Бахрушинским музеем представляют выставку «От утопии к театру»

editor
By editor
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Темерин-А.А.-Титр-для-проецирования-на-экран.-_Владыкой-мира-станет-труд.-Театр-имени-Вс.-Мейерхольда

Центр «Зотов» совместно с Бахрушинским музеем представляют выставку «От утопии к театру» к 150-летию Всеволода Мейерхольда. Проект продолжает серию персональных выставок, посвященных главным именам авангарда и их восприятию повседневности и пространства.

Выставка «От утопии к театру» рассматривает «конструктивистский» период творчества одного из главных реформаторов театральной сцены XX века, режиссера Всеволода Мейерхольда. Выставка знакомит с пятью его спектаклями, поставленными с 1922 по 1924 годы, — «Великодушный рогоносец», «Смерть Тарелкина», «Земля дыбом», «Д. Е.» и «Лес», который был в репертуаре Театра им. Мейерхольда вплоть до его закрытия в 1938 году. Эти постановки ярче всего отражают принципы нового подхода к игре актера, использованию декораций и взаимодействию со зрителем.

Мейерхольд никогда не переставал экспериментировать, находился в постоянном поиске актуального театрального языка. Режиссер видел свою творческую революционную задачу в том, чтобы «раздеть» театр и избавить его от украшательств прошлого, бутафории и декоративности, и сконцентрировать внимание зрителя на игре актера. Увлекшись главной идеей времени, Всеволод Мейерхольд разработал не только теоретическое, но и практическое основание конструктивизма в своем театре. Режиссер придумал комплекс техник, в том числе биомеханику, которые, с одной стороны, стали продолжением его исканий в театре, а с другой, — вышли за пределы сцены и стали частью жизни и быта нового человека.

В этот период Мейерхольд начинает работать с новаторами русского авангарда — художницами Любовью Поповой и Варварой Степановой. Вместе с ними он придумывает трансформирующуюся мебель, прозодежду, «оголяет» сцену, впервые показывая зрителям кирпичный задник и кулисы, а затем и вовсе выходит за пределы театра, используя «внесценные» декорации, которые легко перемещались по городу, что позволяло играть спектакли в скверах и парках по всей Москве.

Экспозиция выставки будет представлять из себя два круга — внешний и внутренний. Внешний будет посвящен самим спектаклям, а внутренний — биомеханике, технике воспитания актера, которую Мейерхольд впервые вводит в практику в работе со своими студентами.

На выставке будут представлены реконструкции и эскизы костюмов; живопись; графика; фотографии сцен, спектаклей и конструкций; рисунки-чертежи; негативы рукотворных титров и афиши. Важной частью выставки станет «архив» — место с документами, рассказывающими о том, как театр, в отсутствие доступного кинооборудования, сохранял и записывал спектакли, а также, как на ход представлений могло влиять мнение и впечатление зрителей.

Среди реконструкций, созданных центром специально к выставке, — реквизит к спектаклю «Великодушный рогоносец», макет декорации к спектаклю «Земля дыбом» и основной элемент декорации — «дороги» — к спектаклю «Лес».

Всего в экспозиции собрано 270 экспонатов. Помимо работ из Государственного театрального музея имени А.А. Бахрушина, среди которых эскизы Любови Поповой к оформлению спектакля «Великодушный рогоносец», оригиналы кукол в Прозодежде Любови Поповой, эскизы костюмов Варвары Степановой к спектаклю «Смерть Тарелкина», в экспозиции представлены работы из Третьяковской галереи, Российского государственного архива литературы и искусства, Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства, Мультимедиа Арт Музея, Москва, Музея МХАТ, Музея «Гараж», Дома культуры «ГЭС-2», Музея кино, Краснодарского краевого художественного музея имени Коваленко, Собрания И. и Т. Манашеровых.

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