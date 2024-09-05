Сергей Лазарев, Алсу и Валерия поздравили детей с «Днем знаний» в Кремле

Праздничный концерт «День знаний в кругу семьи» состоялся в Государственном Кремлёвском дворце 30 августа 2024 года. Событие, приуроченное к началу учебного года, уже в шестой раз организованное Школой эстрадного искусства Юрия Гончара, стало настоящим праздником и прекрасной возможностью для совместного досуга всех поколений.

«Театр начинается с вешалки, а концерт для всей семьи — в фойе», — уверены организаторы. Поэтому больших и маленьких гостей до начала мероприятий ждали интерактивные мастер-классы по основам сценической импровизации и эффективному общению, эксклюзивные вокальные упражнения с преподавателем эстрадно-джазового вокала, викторины, VR-кинотеатр и многое другое. Дети так увлеклись, что с сожалением покидали в фойе перед началом концерта, однако вскоре уже с восторгом хлопали в такт любимым песням, а самые маленькие даже порывались им подпевать и плясать.

Со своими хитами для гостей выступили артисты всех возрастов: Сергей Лазарев, Алсу, Валерия, Лариса Долина, Олег Газманов, Ирина Дубцова, Диана Гурцкая, Лада Дэнс, Стас Пьеха, Akmal’, Зара, Burito, RASA, Маша Шейх, Александр Панайотов, Александра Воробьёва, Бьянка, Денис Клявер, Ева Власова, Galibri & Mavik, Марк Тишман, Александр Еловских, Виктория Черенцова, Анна Волкова, Вера Алдонина, Габриэль, Елена Корнышева, ЭЛиПСи, Надежда Бабкина и театр «Русская песня», детский эстрадный хор «Гордость», детский музыкальный театр «Домисолька», большой детский хор имени В.С. Попова. Завораживающие танцевальные номера представили арт-балет Isadora, балет Аллы Духовой «Тодес», сборная команда Ростовской области по художественной гимнастике, балет «Марта», сборная России по художественной гимнастике под руководством И.А. Винер и многие, многие другие. Ведущим концерта стали Станислав Ярушин и Akmal’.

Выступающие также поделились с зрителями своими трогательными, ностальгическими историями о школе и Дне знаний.

— День знаний с полным правом можно отнести к общим праздникам, потому что он касается всех членов семьи: для ребят это день встречи с друзьями и любимыми учителями, старт большого путешествия в Страну знаний, а для взрослых – повод вспомнить самые счастливые моменты своих школьных лет, рассказали организаторы корреспонденту «ИнтерМедиа».​​​​​​​