РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМоскваСергей Лазарев, Алсу и Валерия поздравили детей с «Днем знаний» в Кремле

Сергей Лазарев, Алсу и Валерия поздравили детей с «Днем знаний» в Кремле

editor
By editor
73
концерт день знаний в кремле

Праздничный концерт «День знаний в кругу семьи» состоялся в Государственном Кремлёвском дворце 30 августа 2024 года. Событие, приуроченное к началу учебного года, уже в шестой раз организованное Школой эстрадного искусства Юрия Гончара, стало настоящим праздником и прекрасной возможностью для совместного досуга всех поколений.

«Театр начинается с вешалки, а концерт для всей семьи — в фойе», — уверены организаторы. Поэтому больших и маленьких гостей до начала мероприятий ждали интерактивные мастер-классы по основам сценической импровизации и эффективному общению, эксклюзивные вокальные упражнения с преподавателем эстрадно-джазового вокала, викторины, VR-кинотеатр и многое другое. Дети так увлеклись, что с сожалением покидали в фойе перед началом концерта, однако вскоре уже с восторгом хлопали в такт любимым песням, а самые маленькие даже порывались им подпевать и плясать.

Со своими хитами для гостей выступили артисты всех возрастов: Сергей Лазарев, Алсу, Валерия, Лариса Долина, Олег Газманов, Ирина Дубцова, Диана Гурцкая, Лада Дэнс, Стас Пьеха, Akmal’, Зара, Burito, RASA, Маша Шейх, Александр Панайотов, Александра Воробьёва, Бьянка, Денис Клявер, Ева Власова, Galibri & Mavik, Марк Тишман, Александр Еловских, Виктория Черенцова, Анна Волкова, Вера Алдонина, Габриэль, Елена Корнышева, ЭЛиПСи, Надежда Бабкина и театр «Русская песня», детский эстрадный хор «Гордость», детский музыкальный театр «Домисолька», большой детский хор имени В.С. Попова. Завораживающие танцевальные номера представили арт-балет Isadora, балет Аллы Духовой «Тодес», сборная команда Ростовской области по художественной гимнастике, балет «Марта», сборная России по художественной гимнастике под руководством И.А. Винер и многие, многие другие. Ведущим концерта стали Станислав Ярушин и Akmal’.

Выступающие также поделились с зрителями своими трогательными, ностальгическими историями о школе и Дне знаний.

— День знаний с полным правом можно отнести к общим праздникам, потому что он касается всех членов семьи: для ребят это день встречи с друзьями и любимыми учителями, старт большого путешествия в Страну знаний, а для взрослых – повод вспомнить самые счастливые моменты своих школьных лет, рассказали организаторы корреспонденту «ИнтерМедиа».​​​​​​​

Предыдущая статья
Сериал «Многогранники» по мотивам молодежной книги-бестселлера представят в сети Интернет
Следующая статья
«Солнце руин» взошло над Уралом

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru