В день науки с новыми открытиями!

Впервые в российской науке представлен детальный список русских географических названий в Океании, состоящий из 129 русских топонимов, открытых россиянами в XIX-XXI вв., включая их современные наименования, точные координаты и сведения об их политико-административной принадлежности.

Работа, созданная Н.Н. Миклухо-Маклаем и Е.В. Говор, опубликована в десятой главе коллективной монографии «Российское цивилизационное наследие: русские топонимы в южной части Тихого океана», утвержденной к печати издательской комиссией Ученого совета Института Востоковедения РАН в 2021 году.

Совместная работа российских и австралийских ученых дополнила уже имеющийся список топонимов, что через русские названия позволяет иметь более детальное представление о вкладе отечественных исследователей и путешественников в исследование мира Океании, сохраняет историко-культурное, географическое наследие для потомков.

Уникальный полный список русских названий может быть использован для работы по созданию «Атласа мира русских географических названий», начатой профильными организациями по поручению Председателя попечительского совета Русского географического общества в 2018 году.

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