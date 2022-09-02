В день знаний открылась выставка «Россия с высоты птичьего полета»

1 сентября в Инженерно-технологическом лицее Люберец открылась фотовыставка «Россия с высоты птичьего полета» – 13 завораживающих фотографий участников и победителей ежегодного всероссийского фотоконкурса «Самая красивая страна», проводимого Русским географическим обществом. Фотовыставка организована группой «Самолет» – девелопером ЖК «Люберцы», в рамках которого и построен Лицей. Выставка продлится до 1 октября, после чего экспозиция отправится в другие школы, построенные в проектах «Самолета».

Целью фотовыставки стало знакомство школьников с необъятными просторами родной страны, снятых с высоты птичьего полета. На выставке можно увидеть удивительные Белые скалы Итурупа, один из старейших в России Толбухин маяк, удивиться адыгейскому «дракону» – хребет Карамурунтау с одного из ракурсов похож на спящего гиганта, и одному из семи чудес России – загадочным идолам плато Маньпупунер.

В ежегодном конкурсе конкурсе «Самая красивая страна» может принять участие любой желающий – и профессиональные фотографы, и любители. «Организация подобных выставочных пространств в учебных заведениях расширяет аудиторию выставки, дает возможность школьникам познакомиться с современным искусством фотографии, вдохновляет, развивает, помогает переключиться и познакомиться с географией чуть больше учебника. Также мы надеемся, что благодаря сотрудничеству у нас получится воспитать бережное отношение учеников к окружающей среде и любовь к родине через искусство фотографии», отметили представители РГО.

«Объекты городской инфраструктуры – неотделимая часть жилой застройки, создавая которые, мы учитываем все новейшие тенденции. Например, пространство новых школ наполняется таким образом, чтобы любой ученик мог найти помещение для любимого занятия. На территории школы есть все — от спортивных стадионов и хореографической студии до медиатеки. Такие объекты являются центром образовательной и культурной жизни не только для детей, но и родителей, обеспечивают комфортную образовательную среду и служат точками притяжения для жителей наших комплексов», – прокомментировал Алексей Козлов, управляющий партнер группы «Самолет».

Инженерно-технологический лицей в ЖК «Люберцы» – одна из немногих школ в Московской области, которым удалось стать образовательной, культурной, спортивной площадкой для локального сообщества в новом районе. После завершения уроков и развивающих классов для школьников, на его территории в вечернее время проводятся различные образовательные и спортивные программы для взрослых. Директор лицея Александр Игнатьев подчеркивает значимость инициатив, интересных широкой аудитории: «Выставка фотографий Русского географического общества стала примером проекта для жителей всех возрастов, который способствует всестороннему развитию, расширение кругозора, воспитанию вкуса к путешествиям и новым открытиям. Это возможность для детей и их родителей вместе провести время интересно и с пользой».

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