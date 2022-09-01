Выставка «Чувство Рима» открывается в ГМА им. А.В. Щусева

Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева представляет выставку «Чувство Рима» памяти искусствоведа Ивана Ивановича Тучкова.

Татьяна Ян. Из серии «Капители». 2022 год. Бумага, коллаж, смешанная техника, 70х100 см

Татьяна Ян. Из серии «Боги, люди и герои». 2019 год. Бумага, фотоофорт, авторский оттиск, 48х56 см

Татьяна Ян. Из серии «Золотое». 2022 год. Бумага, коллаж, смешанная техника, 70х100 см

Валерий Сировский. Стены Рима. 2021 год. Бумага, тушь, акварель, 62х94 см

Валерий Сировский. Вид на форум. 2022 год. Бумага, тушь, 47х40 см

Валерий Сировский. Туман над Римом. 2021 год. Бумага, тушь, акварель, 62х94 см

Валерий Сировский. Размытый Рим. Сан-Петро. 2021 год. Бумага, тушь, акварель, 47х40 см

«Чувство» Рима – это ощущение, которое присутствует в жизни человека, интересующегося искусством, как постоянная величина. С XVII века, когда рождается европейский Гранд Тур, Рим становится и точкой отсчета, и целью, к которой стремятся путешественники. Понимание Рима – больше, чем понимание города, умения в нем ориентироваться, знания его памятников. Искусство является неотъемлемой частью существования человека, и в Риме это ощущается как нигде.

Выставка посвящена памяти Ивана Ивановича Тучкова (1956-2018 гг.), профессора Московского Государственного университета, заведующего кафедрой всеобщей истории искусств, декана исторического факультета (2015-2018 гг.). Человека, во многом определившего понимание Рима и Италии в современном русском искусствознании. На выставке представлены работы Валерия Сировского и Татьяны Ян, художников, которые отрефлексировали ощущение Рима через изобразительное искусство.

«Инструменты» художника способны передать не только увиденное, но и показать переживание и впечатление. Выставка интересна сопоставлением профессионального художника, и художника, воплотившего ощущения от жизни в Риме, художника для которого Рим – постоянная среда обитания, который хочет осмыслить свои впечатления на визуальном уровне. Рожденные в Риме ощущения были выношены художниками вдали от этого города, но не потеряли своей подлинности. Скульптура, представленная в экспозиции, парадоксальным образом хранит в себе память о римской пластике и ее бытовании.

Выставка создана с уважением и почтением к И.И. Тучкову. Елизавета Лихачева, куратор выставки, директор Музея архитектуры: «Для меня лично, как для студентки Тучкова, выставка его памяти – это не рассказ про его жизненный путь, показ его рукописей, лекций. Это попытка отдать дань этому человеку, поблагодарив его за то невероятное «чувство» Италии, «чувство» Рима, которые он мне подарил, и который определили мою специализацию в истории искусств».

Виктория Анисимова, куратор выставки: «Для Тучкова Рим – больше, чем великий город. Его знание и понимание Рима родилось из литературных впечатлений, художественных образов и исторических фактов. Но пережитый собственный опыт, все это обратил в Чувство Рима. Для него Рим и Италия были не просто историческим памятником. Для него Рим – любовь и жизнь».

Переживание Рима всегда связано с памятью. Памятью о бывшем и существующем городе, идеях, смыслах и людях, которые их создавали, творили, хранили и передавали. Эта выставка – память об учителе, который, как и художники, делился своим «чувством» Рима.

Выставка проходит с 13 сентября по 16 октября 2022 года в «Аптекарском приказе» Музея архитектуры имени А.В. Щусева.

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