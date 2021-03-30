В детские школы искусств Подмосковья началась поставка музыкальных инструментов

Пер­вые инстру­мен­ты в рам­ках наци­о­наль­но­го про­ек­та «Куль­ту­ра» полу­чи­ла Ист­рин­ская дет­ская музы­каль­ная шко­ла. Юные испол­ни­те­ли уже осва­и­ва­ют новые гус­ли и бала­лай­ки. Ско­ро в шко­лу посту­пят роя­ли, флей­ты, тру­бы, сак­со­фо­ны, аку­сти­че­ское обо­ру­до­ва­ние и учеб­ные материалы.

А Высо­ков­ская ДШИ в г.о. Клин полу­чи­ла интер­ак­тив­ные пане­ли для заня­тий соль­феджио. В бли­жай­шее вре­мя появят­ся рояль и 4 пиа­ни­но, хоро­вые стан­ки, све­то­вое и хорео­гра­фи­че­ское обо­ру­до­ва­ние, новая мебель. Будет закуп­ле­но обо­ру­до­ва­ние для созда­ния в шко­ле ком­форт­ной без­ба­рьер­ной сре­ды для ребят с огра­ни­чен­ны­ми воз­мож­но­стя­ми здо­ро­вья и малой мобильностью.

В насто­я­щее вре­мя Мини­стер­ство куль­ту­ры Мос­ков­ской обла­сти заклю­чи­ло 256 кон­трак­тов на постав­ку музы­каль­ных инстру­мен­тов на сум­му 130 мил­ли­о­нов рублей.

Все­го в рам­ках наци­о­наль­но­го про­ек­та «Куль­ту­ра» с уча­сти­ем средств феде­раль­но­го бюд­же­та в Под­мос­ко­вье пла­ни­ру­ет­ся при­об­ре­те­ние музы­каль­ных инстру­мен­тов, обо­ру­до­ва­ния и учеб­ной лите­ра­ту­ры на сум­му 143 млн руб­лей для 17 дет­ских школ искусств из 15 муни­ци­паль­ных образований.

укра­ли