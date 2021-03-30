В детские школы искусств Подмосковья началась поставка музыкальных инструментов

Первые инструменты в рамках национального проекта «Культура» получила Истринская детская музыкальная школа. Юные исполнители уже осваивают новые гусли и балалайки. Скоро в школу поступят рояли, флейты, трубы, саксофоны, акустическое оборудование и учебные материалы.
А Высоковская ДШИ в г.о. Клин получила интерактивные панели для занятий сольфеджио. В ближайшее время появятся рояль и 4 пианино, хоровые станки, световое и хореографическое оборудование, новая мебель. Будет закуплено оборудование для создания в школе комфортной безбарьерной среды для ребят с ограниченными возможностями здоровья и малой мобильностью.
В настоящее время Министерство культуры Московской области заключило 256 контрактов на поставку музыкальных инструментов на сумму 130 миллионов рублей.
Всего в рамках национального проекта «Культура» с участием средств федерального бюджета в Подмосковье планируется приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебной литературы на сумму 143 млн рублей для 17 детских школ искусств из 15 муниципальных образований.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.