«Ими управляет зависть, мною управляет страсть»: Никита Мимимижка рассказал в новом треке о своих трудностях

Никита Мимимижка не так давно начал свой музыкальный путь и после второго релиза «В школе» продолжил экспериментировать в своём новом треке «Стёкла». Работа выполнена в хип-хоп стиле. В треке артист со светлой грустью говорит о том, какие проблемы он пережил в свои 18 лет.
Некий диссонанс вызывает соотношение мажорных нот в музыке и минорного настроения самого текста. Как раз это и позволяет не погружаться в депрессивные размышления о жизненных проблемах, а наоборот, понять, что минорные моменты бывают у всех, и это не причина сдаваться.
Название «Стёкла» символизирует хрупкую материю нашей жизни. От любого давления стёкла разбиваются и разлетаются на множество осколков, так и жизнь каждого человека может разрушиться лишь от одного «удара».
В конце молодой артист отдал дань уважения уже устоявшимся рэп исполнителям LIZER и FLESH, работой которых вдохновился Никита.
Мимимижка в Инстаграм истории рассказал, что «двигается все выше и выше».
Подписчики молодого блогера также отметили, что эта работа на ступень выше предыдущих, рост Никиты, как музыканта, очень заметен.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.