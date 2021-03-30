«Ими управляет зависть, мною управляет страсть»: Никита Мимимижка рассказал в новом треке о своих трудностях

Ники­та Мими­миж­ка не так дав­но начал свой музы­каль­ный путь и после вто­ро­го рели­за «В шко­ле» про­дол­жил экс­пе­ри­мен­ти­ро­вать в сво­ём новом тре­ке «Стёк­ла». Рабо­та выпол­не­на в хип-хоп сти­ле. В тре­ке артист со свет­лой гру­стью гово­рит о том, какие про­бле­мы он пере­жил в свои 18 лет.

Некий дис­со­нанс вызы­ва­ет соот­но­ше­ние мажор­ных нот в музы­ке и минор­но­го настро­е­ния само­го тек­ста. Как раз это и поз­во­ля­ет не погру­жать­ся в депрес­сив­ные раз­мыш­ле­ния о жиз­нен­ных про­бле­мах, а наобо­рот, понять, что минор­ные момен­ты быва­ют у всех, и это не при­чи­на сдаваться.

Назва­ние «Стёк­ла» сим­во­ли­зи­ру­ет хруп­кую мате­рию нашей жиз­ни. От любо­го дав­ле­ния стёк­ла раз­би­ва­ют­ся и раз­ле­та­ют­ся на мно­же­ство оскол­ков, так и жизнь каж­до­го чело­ве­ка может раз­ру­шить­ся лишь от одно­го «уда­ра».

В кон­це моло­дой артист отдал дань ува­же­ния уже усто­яв­шим­ся рэп испол­ни­те­лям LIZER и FLESH, рабо­той кото­рых вдох­но­вил­ся Никита.

Мими­миж­ка в Инста­грам исто­рии рас­ска­зал, что «дви­га­ет­ся все выше и выше».

Под­пис­чи­ки моло­до­го бло­ге­ра так­же отме­ти­ли, что эта рабо­та на сту­пень выше преды­ду­щих, рост Ники­ты, как музы­кан­та, очень заметен.

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