В честь одного из туристических центров Дагестана будет назван самолет авиакомпании «Россия»

Авиа­ком­па­ния «Рос­сия», вхо­дя­щая в груп­пу «Аэро­флот», назо­вёт само­лёт SuperJet-100 в честь одно­го из турист­ских цен­тров Даге­ста­на, сооб­щил жур­на­ли­стам коор­ди­на­тор про­ек­та ОНФ «Путе­ше­ству­ем по Рос­сии» Денис Полун­чу­ков во вре­мя рабо­чей поезд­ки в Дагестан.

«С одним из круп­ней­ших игро­ков на рын­ке тури­сти­че­ских услуг – авиа­ком­па­ни­ей «Рос­сия» – достиг­ну­та дого­во­рён­ность: один из новых само­ле­тов назо­вут в честь тури­сти­че­ской дести­на­ции Даге­ста­на. Это поз­во­лит при­влечь вни­ма­ние путе­ше­ствен­ни­ков и будет спо­соб­ство­вать попу­ля­ри­за­ции внут­ри­рос­сий­ско­го туриз­ма. Пас­са­жи­ры все­гда обра­ща­ют вни­ма­ние на ливрею и назва­ние само­ле­тов, с удо­воль­стви­ем фото­гра­фи­ру­ют­ся на их фоне и выкла­ды­ва­ют сним­ки в соци­аль­ные сети», – отме­тил Полунчуков.

«Самой основ­ной точ­кой при­тя­же­ния тури­стов явля­ет­ся город Дер­бент, – про­дол­жил тему врио мини­стра по туриз­му и народ­ным худо­же­ствен­ным про­мыс­лам Рес­пуб­ли­ки Даге­стан Расул Ибра­ги­мов. – Есть, конеч­но, и дру­гие горо­да: Избер­баш, Махач­ка­ла, кото­рые при­бреж­ные; но на сего­дняш­ний день, по отзы­вам тури­стов и всем ста­ти­сти­че­ским под­счё­там, Дер­бент – самое попу­ляр­ное направление».

Денис Полун­чу­ков при­нял уча­стие в тор­же­ствен­ной встре­че пер­во­го рей­са авиа­ком­па­нии «Рос­сия» из Санкт-Петер­бур­га в Махач­ка­лу. Пере­воз­чик впер­вые начал выпол­нять регу­ляр­ные рей­сы по это­му марш­ру­ту, вско­ре доба­вят­ся полё­ты из Моск­вы. «Даге­стан очень кра­си­вая рес­пуб­ли­ка, тури­сти­че­ский поток с каж­дым годом уве­ли­чи­ва­ет­ся, и откры­тие новых рей­сов спо­соб­ству­ет рас­ши­ре­нию транс­порт­ной доступ­но­сти. Назва­ние само­ле­та будет опре­де­ле­но народ­ным голо­со­ва­ни­ем», – сооб­щил Полунчуков.

«Еди­ный кон­цеп­ту­аль­ный под­ход к при­сво­е­нию само­ле­там Superjet 100 имен рос­сий­ских горо­дов был утвер­жден в кон­це 2020 года. Это про­дол­жа­ет нача­тую в 2016 году тра­ди­цию, кото­рая не толь­ко выде­ля­ет «Рос­сию» сре­ди дру­гих авиа­пе­ре­воз­чи­ков, но так­же спо­соб­ству­ет раз­ви­тию и про­дви­же­нию тер­ри­то­рий нашей стра­ны, рас­кры­тию тури­сти­че­ско­го потен­ци­а­ла Рос­сии, сохра­ня­ет исто­ри­че­скую память, вос­пи­ты­ва­ет граж­дан­ско-пат­ри­о­ти­че­ские цен­но­сти», – рас­ска­зал офи­ци­аль­ный пред­ста­ви­тель авиа­ком­па­нии «Рос­сия» Сер­гей Стариков.

укра­ли