В честь одного из туристических центров Дагестана будет назван самолет авиакомпании «Россия»

Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», назовёт самолёт SuperJet-100 в честь одного из туристских центров Дагестана, сообщил журналистам координатор проекта ОНФ «Путешествуем по России» Денис Полунчуков во время рабочей поездки в Дагестан.
«С одним из крупнейших игроков на рынке туристических услуг – авиакомпанией «Россия» – достигнута договорённость: один из новых самолетов назовут в честь туристической дестинации Дагестана. Это позволит привлечь внимание путешественников и будет способствовать популяризации внутрироссийского туризма. Пассажиры всегда обращают внимание на ливрею и название самолетов, с удовольствием фотографируются на их фоне и выкладывают снимки в социальные сети», – отметил Полунчуков.
«Самой основной точкой притяжения туристов является город Дербент, – продолжил тему врио министра по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Расул Ибрагимов. – Есть, конечно, и другие города: Избербаш, Махачкала, которые прибрежные; но на сегодняшний день, по отзывам туристов и всем статистическим подсчётам, Дербент – самое популярное направление».
Денис Полунчуков принял участие в торжественной встрече первого рейса авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга в Махачкалу. Перевозчик впервые начал выполнять регулярные рейсы по этому маршруту, вскоре добавятся полёты из Москвы. «Дагестан очень красивая республика, туристический поток с каждым годом увеличивается, и открытие новых рейсов способствует расширению транспортной доступности. Название самолета будет определено народным голосованием», – сообщил Полунчуков.
«Единый концептуальный подход к присвоению самолетам Superjet 100 имен российских городов был утвержден в конце 2020 года. Это продолжает начатую в 2016 году традицию, которая не только выделяет «Россию» среди других авиаперевозчиков, но также способствует развитию и продвижению территорий нашей страны, раскрытию туристического потенциала России, сохраняет историческую память, воспитывает гражданско-патриотические ценности», – рассказал официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.