В Доме кино пройдет вечер памяти Сергея Колосова

21 декабря 2021 года в 19:00 в Большом зале Центрального Дома кинематографистов состоится вечер «Документальность легенды», посвященный 100-летию со Дня рождения признанного классика советского кинематографа, Народного артиста СССР, режиссера Сергея Николаевича Колосова.

Его фильмы широко известны и любимы зрителями: «Укрощение строптивой», «Душечка», «Назначение», «Дороги Анны Фирлинг», «Помни имя свое» и многие другие. Сергей Николаевич стал первооткрывателем и создателем жанра многосерийного фильма на советском телевидении. Известность ему принес сериал «Вызываем огонь на себя». Впервые телезрители в течение пяти вечеров были прикованы к голубому экрану. Вклад Колосова в этот жанр оказался весомым («Операция «Трест»», «Раскол»). Все его фильмы основаны на реальных событиях, в них широко использованы такие специфические средства телевидения, как комментарий, интервью, репортаж. Режиссер в своих работах поднимал остросоциальные вопросы, вызывающие неизменный интерес у зрителей.

С 1965 г. Сергей Николаевич — художественный руководитель творческого объединения «Телефильм» киностудии «Мосфильм». Десятилетиями это объединение создавало многосерийные фильмы для телевидения. Для осуществления этой задачи С.Н.Колосов привлекал наиболее даровитых режиссеров разных поколений и как результат — появлялись фильмы, завоевавшие громадную зрительскую любовь и ставшие киноклассикой: «Майор Вихрь», «Адъютанта его превосходительства»; «Уроки французского»; «Подросток» (Е.И.Ташков), «Обыкновенное чудо»; «Барон Мюнхгаузен»; «Формула любви» (М.А.Захаров), «Карусель»; «Маленькие трагедии», «Мертвые души» (М. А. Швейцер), «Первая любовь»; «Хождение по мукам» (В. С. Ордынский), «31 июня»; «Мэри Поппинс, до свидания» (Л. А. Квинихидзе), «Опасный поворот» и «Дни Турбинных» (В. П. Басов), «Стакан воды» (Ю. Карасик), «Ирония судьбы, или С легким паром!»; «О бедном гусаре замолвите слово», (Э. А. Рязанов), «Большая перемена» (А.А. Коренев), «Станционный смотритель» (С.А.Соловьев), «Михайло Ломоносов»; «Николай Вавилов» (А.А. Прошкин), «Покровские ворота»; «Визит дамы» (М.М. Козаков) и многие другие.

Вспомнить Мастера придут его ученики и коллеги, с которыми он работал в разные годы. Своими впечатлениями поделятся Всеволод Шиловский, Борис Галкин, Виктор Раков, Елена Захарова, Сергей Таратута, Нина Дворжецкая, Борис Токарев, Светлана Дружинина, Игорь Волков, Алексей Колосов, Евгений Князев, ученики мастерской С.Н.Колосова и Л.И.Касаткиной в ГИТИСе, прозвучат песни в исполнении Ксении Кастор, Тимофея Федорова, Людмилы Бодровой и др.

Режиссеры вечера – Михаил Богдасаров и Алексей Колосов.

Ведущие программы – Анна Колосова и Михаил Богдасаров.

Также с 21 по 24 декабря, 2021 г. в фойе Дома кино будет работать фотовыставка «Документальность легенды», посвященная этому событию. Будут представлены фотографии из семейного архива, куратор выставки Галина Мерзликина. «Эта выставка о человеке — легенде, созидающем легенды. Фотографии из семейного архива дают доступ к пониманию всей мощи личности, опередившей свое время».

Организаторы мероприятия: Гильдия режиссеров Союза кинематографистов России, Фонд имени Народных артистов СССР Л.И.Касаткиной и С.Н.Колосова, Центр международного и культурного сотрудничества «Культура для жизни».

Вход на мероприятие по пригласительным билетам и регистрации на timepad.ru по ссылке при предъявлении QR-кода.

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