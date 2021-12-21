Okko выступил онлайн-партнером «Дня короткометражного кино»

С 21 декабря по 21 января 2022 года мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, проводит онлайн-фестиваль короткометражного кино. Событие состоится в рамках всероссийской акции «День короткометражного кино» и объединит 23 кинофильма из коллекции лучших конкурсных и внеконкурсных короткометражек, а также фильмы из коллекции Европейской киноакадемии. Фильмы фестиваля «День короткого метра» доступны в Okko эксклюзивно и бесплатно для всех зарегистрированных пользователей сервиса.

Всероссийская акция «День короткометражного кино-2021» проходит с 13 по 31 декабря в гибридном формате. Мероприятие, организованное при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, проходит восьмой раз и является символичным подведением итогов успехов и достижений короткометражной индустрии за последние годы.

В программу фестиваля вошли короткометражные фильмы российских авторов: «Ку-ку» с Анной Слю, Юрием Чурсиным и Юлией Ауг, «Счастливый», «8 минут до Земли», «Изнанка», «Вижу», «Не Иван или как приручить богатыря» с Олегом Тактаровым, Дмитрием Ивановым и Иваном Ероповым, «Невесомость», «Части», «ЗАГС», «Под облаками», «Самый Страшный». Среди представленных картин – лауреаты российских фестивалей короткого метра «Гильза» Динары Абдрашитовой (победитель Национальной молодежной кинопремии) и «Друг» Андрея Светлова (гран-при «Видения»). Из произведений зарубежных авторов в программу фестиваля вошло 10 фильмов из коллекции Европейской киноакадемии: «Неприкаянные», «В потоке слов», «Миссия: Хеврон», «Драгоценный», «Мученик», «Броненосец», «Мальбек», «Мышь умерла естественной смертью», «Новости», «Отс».

Анна Заярина, директор по внешним коммуникациям мультимедийного сервиса Okko:

«На сегодняшний день привычка смотрения в онлайн-кинотеатре у зрителя находится в начальной стадии. Но уже сегодня можно с уверенностью констатировать его интерес к формату короткого метра. В этом году мы стали партнёрами фестиваля “Короче”, с удовольствием присоединились ко “Дню короткометражного кино”. И здесь каждый из нас вносит свой вклад в развитие короткого метра в стране – мы расширяем географию и стремимся к тому, чтобы зритель имел возможность потреблять качественный контент, в том числе – в формате короткого метра».

Дмитрий Якунин, директор акции «День короткометражного кино»:

«Мы 8 лет работаем с начинающими кинематографистами в разных городах нашей бескрайней страны, и за это время встретили невероятное количество талантливых ребят, которые хотят, снимают и хотят учиться снимать хорошее кино. Результатом этого взаимодействия являются мероприятия, подобные “Дню короткометражного кино”. И мы с гордостью отмечаем, что ещё одним нашим достижением является партнёрство с одним из ключевых мультимедийных сервисов страны — компанией Okko! Её внушительные возможности и наши компетенции позволят популяризовать короткометражное кино и буквально представить его в каждый российский дом».

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