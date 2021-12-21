МАММ открывает первую международную биеннале «Искусство будущего/Art for the future»

21 декабря 2021 года Мультимедиа Арт Музей, Москва открывает первую международную биеннале «Искусство будущего/Art for the future». Биеннале представит художественные проекты на основе новейших технологий Индустрии 4 (нейросети, робототехника, 3D-анимация, виртуальная и дополненная реальность), рефлексирующие те изменения, которые технологии привносят в жизнь каждого человека и общества. Интерактивные инсталляции позволят зрителям стать соучастниками творческого процесса.

Местом проведения биеннале станет Мультимедиа Арт Музей, Москва. После завершения фестиваля «Искусство будущего/Art for the future» в Москве, произведения, которые были представлены на биеннале, будут путешествовать по российским регионам до конца 2022 года.

В рамках биеннале будет запущена цифровая платформа artforthefuture.art, на которой будет представлено российское и зарубежное цифровое искусство. Биеннале будет сопровождаться большой офлайн- и онлайн-образовательной программой в области искусства, новых технологий и фундаментальной науки.

Биеннале «Искусство будущего/Art for the future» открывается в Год науки и технологий. Ее задача — дать новый импульс междисциплинарному взаимодействию в области искусства, науки и инновационных технологий.

Искусство всегда зависело от уровня технологического прогресса, апроприируя результаты научных и технических достижений, расширяя за счет этого арсенал своих выразительных средств. Так рождались новые виды искусства, например, фотография, кино, видео-арт, интернет-арт и др. Искусство XXI века обращается к стремительно развивающимся современным технологиям и на наших глазах претерпевает радикальные изменения. Принципиально меняется методология создания арт-объекта, форма презентации, способы и каналы коммуникации со зрителем. Расширяются сферы, на которые обращается художественная рефлексия артистов. Изменения, происходящие благодаря технологиям Индустрии 4.0, стремительное ускорение ритмов жизни приводит к акцентированию внимания искусства на проблеме будущего, созданию утопических моделей будущего, зависящих от вызовов нашего времени: экологических проблем, освоения космического пространства, цифровизации реальности, повсеместного внедрения нейросетей и т. д.

В офлайн-программе биеннале участвуют 60 проектов, 23 из которых — проекты иностранных участников, в том числе таких звезд мирового современного искусства, как израильская художница Михаль Ровнер, международная арт-группа teamLab, британские художники Stanza, Энтони Гормли, Филип Колберт, Эд Форниелес и Random International, исландский художник Олафур Элиассон и др. В биеннале принимают участие классики российского современного искусства: группа AES+F, Павел Пепперштейн, Аристарх Чернышев и др. Среди российских художников — 16 выпускников Школы фотографии и мультимедиа им. А. Родченко, получивших российское и международное признание: Михаил Максимов, Анна Ротаенко, Наталья Алфутова, Валентин Фетисов и др.; широко известный своими интернет-арт проектами и постинтернет-арт проектами Дмитрий Кавка; такие художники из Санкт-Петербурга, как Максим Змеев и YOmoYO (Максим Свищёв); художница из Краснодара Екатерина Попович; творческая группа «Музей вечно играющих аттракционов» (Анастасия Крохалева и Денис Перевалов) из Екатеринбурга; художницы Кира Вайнштейн из Великого Новгорода, Анна Толкачева из Нижнего Новгорода и Катя Пряник из города Пушкино и др.

Многие произведения биеннале создавались творческими группами, в которые кроме художников входили ученые, а также специалисты по новым технологиям, например, проект лауреата Нобелевской премии по физике 2010 года Константина Новоселова, работавшего в кооперации с художницей Кейт Доуди и студией Stain, представленный на биеннале Aksenov Family Foundation, а также проекты 18apples, teamLab, Мастерской 15 и др.

Некоторые из представленных проектов были созданы специально для биеннале: «Сверхпотребитель» Аристарха Чернышева, The Network Анны Ротаенко, «Грибной фонтан и небесная чаша Петри» Паруйра Давтяна, «Чаща» Сергея Шутова, «Работа над железом» Дмитрия Кавки, adad ::vtol:: (Дмитрия Морозова) и др.

В параллельную программу биеннале войдут проекты, которые будут представлены в «Лаборатории Принятия Будущего» (ВДНХ, павильон № 2) и выставка «Код искусства» в галерее ГРАУНД Солянка (куратор: Елена Никоноле).

Костя Новоселов и Кейт Доуди в коллаборации со студией Stain. Пятый порядок хаоса, 2021 Медиаинсталляция

Павел Пепперштейн. Экспозиция

София Креспо. Нейронный зоопарк. Предоставлено автором

teamLab «Жизнь и увядание в текущий момент вечности II», 2019, цифровое 12-канальное бесконечное произведение © teamLab, courtesy Pace Gallery

Stanza, «Читатель», 2015 Предоставлено автором

Екатерина Попович. Вид инсталляции «Если долго смотреть в бездну, бездна начинает всматриваться в тебя». 2019 Предоставлено автором

В марте 2022 года в рамках биеннале «Искусство будущего/Art for the future» пройдет одноименный международный симпозиум. Также в рамках биеннале запланированы мастер-классы российских и международных художников и специальные образовательные программы для детей.

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