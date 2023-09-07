В Доме-музее А.П. Чехова представили выставку «Чеховская коллекция Гослитмузея: новые поступления»

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Пополнение фондов, музейных коллекций – задача важная, нужная. Письма, фотографии, архивные документы, предметы живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, связанные с жизнью и творчеством писателей, поэтов, драматургов, всегда интересны. Так сложилось и с чеховской коллекцией.

В зале представлены дивные образцы книжной иллюстрации – произведения Анатолия Иткина, Анастасии Пассониной, «Иванов» кисти Аллы Высотской – точное восприятие настроения пьесы. Не обошла выставка и сценографию – работы Олега Шейнциса к «Чайке», произведения Алексея Кондратьева к «Вишневому саду». Всё это тоже Чехов – изящный и вместе с тем безысходный.

Фотографический ряд представляет не только Ольгу Леонардовну Книппер-Чехову, но и Ольгу Константиновну Чехову – её племянницу. Путеводители, печатные издания, журналы, в которых Чехов публиковал свои произведения, живопись, скульптурный портрет писателя работы Михаила Аникушина. Всё в выставке легко, непринужденно и очень по-чеховски.

Выставку можно посетить до 1 декабря 2023 года.

Марина АБРАМОВА

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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