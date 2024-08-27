В доме-музее Константина Коровина в Охотине состоялся волонтерский субботник «Сад с чистого листа»

В воскресенье, 25 августа, в деревню Охотино (Переславль-Залесский городской округ) приехали более 30 волонтеров из Москвы, Ярославля, Переславля-Залесского, Александрова, чтобы привести в порядок территорию возле дома-музея первого русского импрессиониста Константина Коровина. Организаторы мероприятия – Фонд имени Коровина «Спасем вместе» — назвали это событие «Сад с чистого листа».

— По воспоминаниям и рассказам Константина Коровина известно, как выглядел сад возле дома в Охотино. Сегодня территория представляет собой заброшенный участок земли. Наша цель – не просто вернуть саду прежнюю красоту, но через него передать историю жизни и творчества великого живописца, — поделилась планами автор идеи, вице-президент Фонда Наталья Булах.

Участники субботника – а в Охотино приехали целые команды: серебряные волонтеры СЖД, волонтеры «Северстали», «Волонтеры культуры» — поработали на очистке участка, где планируется разбить сад. Организаторы акции приготовили для волонтеров чаепитие из самовара с пирогами, рассказали о значении сада в жизни Константина Коровина, показали фильм, снятый по инициативе Фонда «То было давно… там…в Охотино» о жизни художника.

Акция завершилась совместным творчеством. Под руководством руководителя творческого объединения «Палитра возможностей» Екатерины Чудайкиной волонтеры нарисовали картину будущего сада Коровина.

— Белый лист всегда пугает, и это сначала было препятствием, но потом произошла магия: все с удовольствием начали творить. Мы вместе рисовали сад мечты, — рассказала Екатерина Чудайкина.

Реализацию проекта «Охотинский рай Константина Коровина. Аллегории дачного сада» поддержал Фонд президентских грантов. Первый этап проекта планируется завершить в мае 2025 года организацией зеленой фотозоны, созданной по мотивам картин Константина Коровина.

Фото предоставлено Фондом имени К.А. Коровина «Спасем вместе» для АртМосковии