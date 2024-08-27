«Новая волна» вернулась в Сочи с новой ведущей Аленой Белой

«Новая волна» вернулась в Сочи, и ее юбилейный, 20-й сезон обещает стать самым ярким событием лета! 22 августа красная дорожка засияла от звездных образов: Филипп Киркоров, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Алсу и многие другие уже задали неимоверно высокий тон фестивалю.

Среди ярких моментов первого дня — дебют новой ведущей «Новой волны» — Алены Белой. Ее ослепительная улыбка и неповторимый стиль привлекли внимание публики. Алена с уверенностью встречала звезд на красной дорожке и вела интересные беседы с Ларисой Долиной, Филиппом Киркоровым, Алсу и другими знаменитостями.

«Я очень взволнована, что стала ведущей красной дорожки «Новой волны». Для меня это огромная честь! Я с нетерпением жду встречи со звездами и возможности поговорить, задать интересные вопросы. Я уверена, что «Новая волна» — это отличный шанс для меня проявить себя и сделать шаг вперед в своей карьере», – говорит Алена Белая

За плечами Алены большой опыт в разных сферах: от спорта и бизнеса до модельного бизнеса и телевидения. Она вела программы «Алена покажет» на Russian Music Box, авторский телепроект на Europa Plus TV и сейчас выходит ее программа «10 секси с Аленой Белой» на МУЗ-ТВ.