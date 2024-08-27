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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Новая волна» вернулась в Сочи с новой ведущей Аленой Белой

editor
By editor
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алена белая на новой волне в сочи

«Новая волна» вернулась в Сочи, и ее юбилейный, 20-й сезон обещает стать самым ярким событием лета! 22 августа красная дорожка засияла от звездных образов: Филипп Киркоров, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Алсу и многие другие уже задали неимоверно высокий тон фестивалю.

Среди ярких моментов первого дня — дебют новой ведущей «Новой волны» — Алены Белой. Ее ослепительная улыбка и неповторимый стиль привлекли внимание публики. Алена с уверенностью встречала звезд на красной дорожке и вела интересные беседы с Ларисой Долиной, Филиппом Киркоровым, Алсу и другими знаменитостями.

«Я очень взволнована, что стала ведущей красной дорожки «Новой волны». Для меня это огромная честь! Я с нетерпением жду встречи со звездами и возможности поговорить, задать интересные вопросы. Я уверена, что «Новая волна» — это отличный шанс для меня проявить себя и сделать шаг вперед в своей карьере», – говорит Алена Белая

За плечами Алены большой опыт в разных сферах: от спорта и бизнеса до модельного бизнеса и телевидения. Она вела программы «Алена покажет» на Russian Music Box, авторский телепроект на Europa Plus TV и сейчас выходит ее программа «10 секси с Аленой Белой» на МУЗ-ТВ.

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