В Доме-музее Скрябина пройдет благотворительный концерт проекта Sound Out «Франция в четыре руки»

14 марта 2021 года на сцене Медиацентра «Дом Скрябина» состоится благотворительный музыкальный вечер, посвященный музыке французских композиторов. На концерте в исполнении дуэта пианисток Елены Мойсеенко и Фатимы Дзусовой прозвучат произведения, написанные французскими классиками для исполнения на фортепиано в четыре руки. Все вырученные средства от продажи билетов будут направлены в Фонд поддержки талантливых детей.
Гостей концерта ждёт музыка и увлекательный рассказ о том, как она создавалась. Слушатели смогут погрузиться в атмосферу творчества, прочувствовать – как именно и почему были написаны композиторами, представленные в программе шедевры, ощутить дыхание давно ушедшей эпохи, и, как знать… может быть… открыть что-то новое в дне сегодняшнем?
Откроет вечер «Маленькая сюита» Клода Дебюсси – замечательное произведение, отчего-то показавшееся некоторым современникам простоватым и тривиальным. Но с тех пор прошло более ста лет, а сюиту всё играют, и популярность её никак не становится меньше.
Сюита «Долли» написана Габриэлем Форе для семьи Эммы Барзак, исполнявшей его песни. Долли (Куколкой) близкие звали Елену, дочь певицы. Ей, помимо общего названия произведения, посвящена отдельная пьеса: «Сад Долли». Брату Елены Раулю, по прозвищу «Мяу», также нашлось место в сюите. Пьеса так и называется – «Мяу». А ещё есть: «Колыбельная», «Нежность», «Китти-вальс» и, навеянная образами Испании, «Падеспань».
Сюиту «Моя матушка гусыня», которая тоже будет звучать в этот вечер, Морис Равель сочинил для Мими и Жана Годебски – детей своих друзей, которым любил рассказывать разные истории (по его собственному выражению «не слишком грустные по вечерам, во избежание кошмаров, и мрачные по утрам, для возбуждения аппетита»). Рассказы вылились в музыкальный шедевр для фортепиано в четыре руки, вскоре превратившийся в оркестровую сюиту и балет. Что было крайне необычным – как правило, композиторы начинают с балета, затем, выбрав лучшие эпизоды, создают оркестровую сюиту. После чего возникает фортепианное переложение. Но эта музыка оказалась настолько яркой и удачной, что Равель, видимо, просто не мог себя сдержать.
«Пляску смерти» Камиль Сен-Санс написал для симфонического оркестра, вдохновлённый произведением поэта-символиста Анри Казалиса. В стихотворении описывается ночная пляска скелетов на кладбище, под стук каблуков Смерти, играющей на скрипке. «Пляска смерти» посвящена пианистке Каролине Монтиньи-Ремори. Тем интереснее будет услышать её, звучащую на фортепиано – ведь у исполнителей появляется прекрасная возможность показать симфоническое богатство тембров любимого инструмента, во всём его неисчерпаемом многообразии.
Начало концерта в 19.00.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.