В Доме-музее Скрябина пройдет благотворительный концерт проекта Sound Out «Франция в четыре руки»

14 мар­та 2021 года на сцене Меди­ацен­тра «Дом Скря­би­на» состо­ит­ся бла­го­тво­ри­тель­ный музы­каль­ный вечер, посвя­щен­ный музы­ке фран­цуз­ских ком­по­зи­то­ров. На кон­цер­те в испол­не­нии дуэ­та пиа­ни­сток Еле­ны Мой­се­ен­ко и Фати­мы Дзу­со­вой про­зву­чат про­из­ве­де­ния, напи­сан­ные фран­цуз­ски­ми клас­си­ка­ми для испол­не­ния на фор­те­пи­а­но в четы­ре руки. Все выру­чен­ные сред­ства от про­да­жи биле­тов будут направ­ле­ны в Фонд под­держ­ки талант­ли­вых детей.

Гостей кон­цер­та ждёт музы­ка и увле­ка­тель­ный рас­сказ о том, как она созда­ва­лась. Слу­ша­те­ли смо­гут погру­зить­ся в атмо­сфе­ру твор­че­ства, про­чув­ство­вать – как имен­но и поче­му были напи­са­ны ком­по­зи­то­ра­ми, пред­став­лен­ные в про­грам­ме шедев­ры, ощу­тить дыха­ние дав­но ушед­шей эпо­хи, и, как знать… может быть… открыть что-то новое в дне сегодняшнем?

Откро­ет вечер «Малень­кая сюи­та» Кло­да Дебюс­си – заме­ча­тель­ное про­из­ве­де­ние, отче­го-то пока­зав­ше­е­ся неко­то­рым совре­мен­ни­кам про­сто­ва­тым и три­ви­аль­ным. Но с тех пор про­шло более ста лет, а сюи­ту всё игра­ют, и попу­ляр­ность её никак не ста­но­вит­ся меньше.

Сюи­та «Дол­ли» напи­са­на Габ­ри­элем Форе для семьи Эммы Бар­зак, испол­няв­шей его пес­ни. Дол­ли (Кукол­кой) близ­кие зва­ли Еле­ну, дочь певи­цы. Ей, поми­мо обще­го назва­ния про­из­ве­де­ния, посвя­ще­на отдель­ная пье­са: «Сад Дол­ли». Бра­ту Еле­ны Рау­лю, по про­зви­щу «Мяу», так­же нашлось место в сюи­те. Пье­са так и назы­ва­ет­ся – «Мяу». А ещё есть: «Колы­бель­ная», «Неж­ность», «Кит­ти-вальс» и, наве­ян­ная обра­за­ми Испа­нии, «Падес­пань».

Сюи­ту «Моя матуш­ка гусы­ня», кото­рая тоже будет зву­чать в этот вечер, Морис Равель сочи­нил для Мими и Жана Годеб­ски – детей сво­их дру­зей, кото­рым любил рас­ска­зы­вать раз­ные исто­рии (по его соб­ствен­но­му выра­же­нию «не слиш­ком груст­ные по вече­рам, во избе­жа­ние кош­ма­ров, и мрач­ные по утрам, для воз­буж­де­ния аппе­ти­та»). Рас­ска­зы выли­лись в музы­каль­ный шедевр для фор­те­пи­а­но в четы­ре руки, вско­ре пре­вра­тив­ший­ся в оркест­ро­вую сюи­ту и балет. Что было крайне необыч­ным – как пра­ви­ло, ком­по­зи­то­ры начи­на­ют с бале­та, затем, выбрав луч­шие эпи­зо­ды, созда­ют оркест­ро­вую сюи­ту. После чего воз­ни­ка­ет фор­те­пи­ан­ное пере­ло­же­ние. Но эта музы­ка ока­за­лась настоль­ко яркой и удач­ной, что Равель, види­мо, про­сто не мог себя сдержать.

«Пляс­ку смер­ти» Камиль Сен-Санс напи­сал для сим­фо­ни­че­ско­го оркест­ра, вдох­нов­лён­ный про­из­ве­де­ни­ем поэта-сим­во­ли­ста Анри Каза­ли­са. В сти­хо­тво­ре­нии опи­сы­ва­ет­ся ноч­ная пляс­ка ске­ле­тов на клад­би­ще, под стук каб­лу­ков Смер­ти, игра­ю­щей на скрип­ке. «Пляс­ка смер­ти» посвя­ще­на пиа­нист­ке Каро­лине Мон­ти­ньи-Ремо­ри. Тем инте­рес­нее будет услы­шать её, зву­ча­щую на фор­те­пи­а­но – ведь у испол­ни­те­лей появ­ля­ет­ся пре­крас­ная воз­мож­ность пока­зать сим­фо­ни­че­ское богат­ство темб­ров люби­мо­го инстру­мен­та, во всём его неис­чер­па­е­мом многообразии.

Нача­ло кон­цер­та в 19.00.

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