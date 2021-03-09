Выставка «Сюжеты и образы Низами» открывается в Музее Востока

В 2021 году одним из центральных событий в культурной жизни России и Азербайджана станет празднование 880-летия со дня рождения выдающегося азербайджанского поэта Низами Гянджеви.
С 11 марта по 3 мая 2021 года в Государственном музее Востока при поддержке Фонда Гейдара Алиева пройдет выставка «Сюжеты и образы Низами», посвященная 880-летию великого азербайджанского поэта. В ней также принимают участие Государственный Эрмитаж, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Саратовский художественный музей им. А.Н. Радищева, Музей-усадьба Архангельское и Фонд Марджани.
На выставке будет представлено 57 музейных предметов: рукописи, миниатюры, графика и живопись, а также предметы быта. Они демонстрируют поистине безграничное влияние, которое оказало и продолжает оказывать творчество Низами на изобразительное искусство.
Знаменитый азербайджанский поэт Низами Гянджеви (Абу Мухаммед Ильяс ибн Юсуф, около 1141 — около 1209 гг.) оставил потомкам корпус своих поэтических произведений, обычно называемый «Хамсе» («Пятерица»). В него вошли пять самостоятельных поэм: «Сокровищница тайн», «Хосров и Ширин», «Лейли и Маджнун», «Семь красавиц» и «Искандар-нама». Путешествия и битвы, любовь и страсть, разлуки и встречи — захватывающие сюжетные линии и яркие герои произведений Низами и сейчас выглядят необыкновенно современно и интересно. Поэт никогда не изменял себе: его поэмы населяют благородные цари, сильные, отважные женщины, истории приправлены изрядной долей тонкого юмора, и всегда ощутимо стремление автора донести до человеческих сердец максимы верного, честного поведения в этом мире.
Задача выставки — показать непрерывную традицию обращения к произведениям великого поэта и то, как гуманистические идеи и эстетические образы Низами понимались и художественно осмысливались в культуре Азербайджана и других стран в Средневековье и Новое время. Сама по себе эта традиция достаточно устойчива: чтобы зрители легче угадывали сюжет, художники привычно выбирали круг любимых историй с привычной композицией. Сцены встречи влюбленных, охоты и битв, пиров и увеселений сменяют сюжеты отшельничества и мудрых бесед. Они возникают на страницах рукописей и на коврах, изразцах и сосудах. Выставка построена таким образом, чтобы зритель постепенно «прочитывал» каждую из поэм, а изображенные сюжеты имеют синопсис и поэтическое сопровождение.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.