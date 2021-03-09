Выставка «Сюжеты и образы Низами» открывается в Музее Востока

В 2021 году одним из цен­траль­ных собы­тий в куль­тур­ной жиз­ни Рос­сии и Азер­бай­джа­на ста­нет празд­но­ва­ние 880-летия со дня рож­де­ния выда­ю­ще­го­ся азер­бай­джан­ско­го поэта Низа­ми Гянджеви.

С 11 мар­та по 3 мая 2021 года в Госу­дар­ствен­ном музее Восто­ка при под­держ­ке Фон­да Гей­да­ра Али­е­ва прой­дет выстав­ка «Сюже­ты и обра­зы Низа­ми», посвя­щен­ная 880-летию вели­ко­го азер­бай­джан­ско­го поэта. В ней так­же при­ни­ма­ют уча­стие Госу­дар­ствен­ный Эрми­таж, ГМИИ им. А.С. Пуш­ки­на, Сара­тов­ский худо­же­ствен­ный музей им. А.Н. Ради­ще­ва, Музей-усадь­ба Архан­гель­ское и Фонд Марджани.

На выстав­ке будет пред­став­ле­но 57 музей­ных пред­ме­тов: руко­пи­си, мини­а­тю­ры, гра­фи­ка и живо­пись, а так­же пред­ме­ты быта. Они демон­стри­ру­ют поис­ти­не без­гра­нич­ное вли­я­ние, кото­рое ока­за­ло и про­дол­жа­ет ока­зы­вать твор­че­ство Низа­ми на изоб­ра­зи­тель­ное искусство.

Зна­ме­ни­тый азер­бай­джан­ский поэт Низа­ми Гян­д­же­ви (Абу Мухам­мед Ильяс ибн Юсуф, око­ло 1141 — око­ло 1209 гг.) оста­вил потом­кам кор­пус сво­их поэ­ти­че­ских про­из­ве­де­ний, обыч­но назы­ва­е­мый «Хам­се» («Пяте­ри­ца»). В него вошли пять само­сто­я­тель­ных поэм: «Сокро­вищ­ни­ца тайн», «Хосров и Ширин», «Лей­ли и Мадж­нун», «Семь кра­са­виц» и «Искан­дар-нама». Путе­ше­ствия и бит­вы, любовь и страсть, раз­лу­ки и встре­чи — захва­ты­ва­ю­щие сюжет­ные линии и яркие герои про­из­ве­де­ний Низа­ми и сей­час выгля­дят необык­но­вен­но совре­мен­но и инте­рес­но. Поэт нико­гда не изме­нял себе: его поэ­мы насе­ля­ют бла­го­род­ные цари, силь­ные, отваж­ные жен­щи­ны, исто­рии при­прав­ле­ны изряд­ной долей тон­ко­го юмо­ра, и все­гда ощу­ти­мо стрем­ле­ние авто­ра доне­сти до чело­ве­че­ских сер­дец мак­си­мы вер­но­го, чест­но­го пове­де­ния в этом мире.

Зада­ча выстав­ки — пока­зать непре­рыв­ную тра­ди­цию обра­ще­ния к про­из­ве­де­ни­ям вели­ко­го поэта и то, как гума­ни­сти­че­ские идеи и эсте­ти­че­ские обра­зы Низа­ми пони­ма­лись и худо­же­ствен­но осмыс­ли­ва­лись в куль­ту­ре Азер­бай­джа­на и дру­гих стран в Сред­не­ве­ко­вье и Новое вре­мя. Сама по себе эта тра­ди­ция доста­точ­но устой­чи­ва: что­бы зри­те­ли лег­че уга­ды­ва­ли сюжет, худож­ни­ки при­выч­но выби­ра­ли круг люби­мых исто­рий с при­выч­ной ком­по­зи­ци­ей. Сце­ны встре­чи влюб­лен­ных, охо­ты и битв, пиров и уве­се­ле­ний сме­ня­ют сюже­ты отшель­ни­че­ства и муд­рых бесед. Они воз­ни­ка­ют на стра­ни­цах руко­пи­сей и на ков­рах, израз­цах и сосу­дах. Выстав­ка постро­е­на таким обра­зом, что­бы зри­тель посте­пен­но «про­чи­ты­вал» каж­дую из поэм, а изоб­ра­жен­ные сюже­ты име­ют синоп­сис и поэ­ти­че­ское сопровождение.

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