В Доме Радио реставраторы нашли неизвестные фрагменты живописи

В петербургском Доме Радио во время реставрации интерьеров обнаружили новые фрагменты настенной живописи. Роспись относится к началу ХХ века, когда было построено здание. Живопись сохранят, изучат и восстановят в рамках проекта ВТБ по реставрации и адаптации Дома Радио к современному использованию.

Роспись была долгое время скрыта от глаз, специалисты обнаружили ее в процессе разбора обшивок стен в зале на пятом этаже, где ранее находилась одна из студий Пятого канала. За картонными акустическими панелями оказались заполненные строительным мусором три глубокие полукруглые ниши – экседры с фрагментами живописи, закрашенной масляной краской. После расчистки ниш реставраторы взяли образцы росписи для исследования химического состава и провели работы по ее укреплению и консервации, заклеив специальной особо прочной бумагой.

«Лабораторная экспертиза показала, что живопись выполнена с использованием натуральных пигментов и относится к началу XX века – периоду постройки здания Благородного собрания. Каждая такая находка для нас – это возможность восстановить утраченные интерьеры и бережно раскрыть исторические слои здания-памятника. Подобные открытия позволяют увидеть его глазами создателей, установить связь с прошлым. Хотя это требует дополнительных исследований и корректировок в проекте, наша главная цель – вернуть исторический облик здания, и результат оправдает затраченные усилия», − рассказала Дарья Филиппова, старший вице-президент ВТБ.

«Найден еще один утраченный фрагмент, что приближает нас к полному восстановлению Дома Радио. После перепланировки зала и переноса располагавшихся здесь гардеробных для открытия стены, мы планируем интегрировать экседры в архитектурное оформление. Сама живопись будет полностью музеефицирована и очищена от поздних наслоений масляной краски. Это позволит восстановить подлинный декор зала, а также даст более полное представление о первоначальном замысле архитектора и художника», − отметила Мария Шапченко, архитектор проекта, руководитель АРМ2 ООО «НИиПИ Спецреставрация».

Сейчас архитекторы бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры», которые отвечают за будущие интерьеры Дома Радио, прорабатывают новую планировку пространства. В будущем в нем расположится хоровая, где резиденты Дома Радио будут готовиться к выступлениям.

Интерьеры Дома Радио, закрытого на реставрацию в апреле 2024 года, отличаются разнообразием оформления и представляют собой высокую художественную ценность. В частности, над созданием живописных панно здесь работал Гавриил Горелов. Работы планируют завершить в конце 2026 года, после чего Дом Радио откроется как многофункциональный культурный центр.