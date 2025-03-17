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Концерт лауреатов Премии «Золотой Граммофон» в Северной столице дал старт череде мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы

editor
By editor
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золотой грамофон концерт в спб
Концерт лауреатов премии «Золотой грамофон» в СПб. Фото @alenyaskaphoto, предоставлено пресс-службой «Русской медиагруппы»

16 марта в Санкт-Петербурге отгремел концерт лауреатов Национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон». В городе-герое музыкальная премия приобрела особый смысл. Она не только объединила самых ярких и востребованных звезд российской эстрады, но и стала первой ласточкой празднования 80-летия Победы, напомнив зрителям о важности чтить память героев.

В этом году создатели премии «Золотой Граммофон» приняли решение представить на сцене не только лучшие песни 2024 года, но и самые популярные композиции, удостоенные драгоценной статуэтки ранее, а, главное, легендарные композиции прошлого. Ведь «Золотой Граммофон» открыл череду мероприятий в честь празднования 80-летия Победы.

Церемония началась с патриотического блока.

Первой песней, прозвучавшей со сцены Ледового дворца, стала «Священная война» Александра Александрова и Василия Лебедева-Кумача. Одну из величайших композиций XX века исполнили все артисты, которым в этот вечер предстояло выйти на сцену.

К композиции был добавлен куплет, который ранее не исполнялся, подчеркивающий ее драматизм и значимость сегодня:

Как два различных полюса,
Во всем враждебны мы.
За свет и мир мы боремся,
Они – за царство тьмы.

Следом на сцене прозвучала другая, не менее культовая песня, провозглашающая торжество жизни: «Солнечный круг», которую звезды спели вместе с юными артистами. Также Елена Север исполнила патриотическую композицию «Верните память», горячо полюбившуюся слушателям.

«Судьба Родины, ее будущее зависят от каждого из нас. И мы должны жить ради будущего, ради детей, во имя света и любви. Мы не могли обойти стороной юбилей Победы. Так пусть же с нашего мероприятия открывается серия торжеств по случаю 80-летия Великой Победы» — открыла патриотическое вступление Елена Север.

Для каждого артиста и зрителя эти минуты были наполнены особенным смыслом. Ведь Санкт-Петербург — город-герой, город боевой славы, символ памяти и гордости за свою страну. И где как ни здесь так по-особенному звучат слова военных песен?

Открытие концерта было очень впечатляющим. Зрители приветствовали композиции стоя, многие не могли сдержать слез. Этот важный момент артисты и организаторы посвятили юбилею Великой Победы, который страна отмечает в этом году. Для «Русского Радио», как для самой народной, главной русскоязычной радиостанции страны, было крайне важно, чтобы в программу вошли песни, посвященные войне, и чтобы концерт напомнил о важности сохранения памяти и отдал дань уважения этим страницам истории.

«Золотой Граммофон» – это премия, которая вносит значимый вклад в развитие российской музыкальной индустрии. «Русское Радио» вручает статуэтки вне зависимости от регалий. А потому на сцену в Северной столице вышли и мэтры, и яркие восходящие таланты.

В числе артистов, подаривших в этот вечер свое творчество зрителям, были Лариса Долина, Денис Майданов, «Земляне», Artik & Asti, Владимир Пресняков, Dabro, Reflex, Денис Клявер, Ирина Дубцова, Юрий и Владимир Киселевы, Артур Пирожков, SEREBRO, Александр Шоуа и группа «Непара», Александра Воробьева, Марина Бриз, Александр Панайотов, Хабиб, Анастасия Барашкова & Samoel.

Артисты отмечали, как горячо встречает их Северная столица.

«Для меня выступать здесь вдвойне волнительно, – подчеркнула ведущая церемонии Елена Север (ее соведушим выступил Вячеслав Макаров). – Санкт-Петербург – мой любимый родной город. С одной стороны, стены здесь должны помогать, с другой стороны, это двойная ответственность. Зрители всегда здесь встречают тепло и очень доброжелательно. Публика «Золотого Граммофона» отличается тем, что где бы мы ни проводили это мероприятие, зрители очень внимательны, целый год они ждут этого момента, и всю любовь и тепло выплескивают на артистов».

«Москва и Санкт-Петербург – два прекрасных города, – поделилась своими эмоциями после выступления Лариса Долина. – Где же еще проводить «Золотой Граммофон», если не здесь? Здесь встречают также тепло, а иногда еще и теплее. Правильно, что сегодня здесь звучат песни не только этого года, но и легендарные. В этом году мы отмечаем 80-летие Победы. Это знаковая для нас дата, и песни, которые прозвучали в начале, – это подготовка к праздничным мероприятиям».

«Традиция отмечать «Золотой Граммофон» в Санкт-Петербурге после Москвы существует всегда, пока существует «Золотой Граммофон». Это закон непреложный, – также отметил Александр Шоуа. – Очень интересная и правильная традиция. Две столицы соревнуются в гостеприимстве. Это неплохой момент: показать каждому городу, на что он способен. Много артистов, родившихся в Санкт-Петербурге, приезжают к себе домой. И это прекрасно – приезжать домой и выступать».

«Золотой Граммофон» в Санкт-Петербурге в очередной раз продемонстрировал красоту русскоязычной музыки. А легендарные композиции, прозвучавшие со сцены, словно оживили историю, напомнив о подвигах наших предков.

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