Три проекта Москвы отметили в финале Всероссийской туристской премии «Маршрут года»

Сразу три столичных проекта отмечены призами Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. За победу в финале боролось 296 претендентов из 63 регионов России. Гран-при завоевало мобильное приложение «Узнай Москву».

«Экспертное жюри высоко оценило проекты, представленные столицей. Помимо того, что наивысшую награду получило приложение “Узнай Москву”, гид по литературным маршрутам, размещенный на одноименном портале, занял третье место в номинации “Лучший велосипедный маршрут”. А совместная программа Москвы и Санкт-Петербурга, которая предлагает за несколько дней посетить интересные локации двух городов, стала второй в категории “Лучший межрегиональный маршрут”», — отметила Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Она добавила, что в финал конкурса также вышли маршрут портала «Узнай Москву» по знаменитым советским высоткам и проект для детей «Узнай Москву с Чевостиком».

Онлайн-гид в мобильном телефоне

Портал и мобильное приложение «Узнай Москву» — это интерактивный онлайн-гид, который позволяет превратить смартфон в персонального экскурсовода по столице. На портале опубликовано 240 маршрутов по разным районам города. Там же можно найти фотографии и описания более 2,2 тысячи зданий, свыше 680 памятников и 350 музеев, а еще сведения о 334 исторических личностях.

Пользователям представлены статьи, фотографии и подборки мест, посвященные историческим локациям и знаковым событиям, происходившим в столице, а также контент, популярный у других людей. Понравившиеся материалы можно сохранять в раздел «Избранное» и делиться в соцсетях и мессенджерах. Еще один полезный инструмент — интерактивная карта. На ней отображаются объекты, расположенные недалеко от вас, — музеи, исторические сооружения, памятники, площади и другие достопримечательности.

Приложение «Узнай Москву» скачали около 300 тысяч раз. Его можно найти в App Store и Google Play. Также доступна облегченная версия для устройств с операционной системой Android.

Туристический маршрут «Современное искусство двух столиц»

Мостуризм впервые представил новый маршрут, посвященный современному искусству Москвы и Санкт-Петербурга. Его создали летом 2022 года в рамках проекта «Два города — миллион впечатлений».

Маршрут «Современное искусство двух столиц» знакомит туристов с актуальными трендами в культуре двух городов. Он рассчитан на путешественников, которые только открывают для себя художников нашего времени, и охватывает самые популярные арт-пространства, арт-кафе, галереи и другие площадки. Программа рассчитана на два дня и включает в себя восемь локаций в двух городах.

В Москве среди культурных площадок — центр дизайна Artplay, центр искусства «Винзавод» со множеством галерей и лекториев, Музей русского импрессионизма с собранием коллекций российских художников конца XIX и начала XX века. В Петербурге авторы предлагают посетить выставочно-гастрономическое пространство «Севкабель Порт» с видом на Финский залив, крупнейший в России музей современного искусства «Эрарта», лофт-проект «Этажи» с магазинами, выставками и кафе на крыше. Туристы могут заранее построить оптимальный маршрут, чтобы не терять время на поиски адресов в городе, а также купить билеты. Постепенно маршруты будут дополнять новыми местами.

Проект «Два города — миллион впечатлений» объединяет Москву и Санкт-Петербург в единое туристическое направление, которое включает в себя более 40 различных тематических предложений. Помимо этого, пользователь получает доступ к актуальным мероприятиям, используя событийный календарь. Подробно изучить выбранный маршрут «Современное искусство двух столиц» можно в сервисе Russpass. Там же благодаря широкому функционалу туристы могут организовать поездку с помощью 27 услуг и сервисов. На Russpass легко забронировать отель, приобрести железнодорожные и авиабилеты, заказать столик в ресторане и многое другое.

Велосипедный маршрут «Гид по литературным местам»

Аудиогид по литературным местам столицы — это первый велосипедный маршрут, созданный командой проекта «Узнай Москву», его опубликовали в 2020 году. Он дает возможность совместить активный отдых с культурным, познакомиться с творчеством великих русских писателей и взглянуть на столицу глазами героев их произведений.

Путешествующие по этому маршруту смогут посетить 11 локаций. Среди них исторические здания, площади и бульвары, которые описывали писатели XIX–XX веков. Длительность аудиоэкскурсии составляет около двух часов, а протяженность маршрута — 19 километров.

Например, участники экскурсии увидят особняк на Остоженке, где жил Иван Тургенев. Маршрут также приведет к маленькому деревянному дому в переулке Сивцев Вражек, построенному после пожара 1812 года. В нем с 1843 по 1847 год жил русский писатель и философ Александр Герцен, а в 1927 году это здание описали Илья Ильф и Евгений Петров в романе «Двенадцать стульев». Еще одна точка экскурсии — усадьба на Поварской улице. В этом месте Л.Н. Толстой и поселил героев романа «Война и мир» — семью Ростовых.

За все время маршрутом воспользовались более шести тысяч жителей и гостей города.

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