В Екатеринбурге покажут спектакль «Афазия. Помогите найти человека», созданный победителями студенческого театрального проекта «Мастерская_Театр_Урал «Твоё время».

В Учебном театре Екатеринбургского государственного театрального института начались репетиции спектакля «Афазия. Помогите найти человека». Новая постановка – продолжение совместного проекта Региональной молодёжной Лаборатории театра и фольклора и ЕГТИ «Мастерская_Театр_Урал «Твоё время».

Проект начался в июле прошлого года, когда студенты и выпускники отделения «драматургия» представили на конкурс свои пьесы. Наставником участников стал доцент кафедры истории театра и литературы Николай Коляда – режиссёр, драматург, прозаик, преподаватель, заслуженный деятель искусств России. В августе жюри отобрало пять лучших работ, после чего к конкурсу присоединились студенты специальностей «режиссура» и «сценография». Им предстояло поставить отобранные пьесы на сцене ЕГТИ. И уже в сентябре прошёл смотр эскизов спектаклей, подготовленных студентами всего за неделю. Лучшим экспертная комиссия признала эскиз «Афазия. Помогите найти человека».

Пьеса студентки V курса ЕГТИ Анны Кизиковой рассказывает историю девушки, которая в одночасье теряет любимого. Ещё вчера у них с молодым человеком всё было замечательно: любили, томились, сгорали от чувств, а сегодня он просто исчез. Героиня сбита с толку и предполагает худший сценарий. После года безуспешных поисков её приглашают на ТВ-шоу. Перед камерой разворачивается совместное расследование с участием причастных к исчезновению и содействующих розыску людей: родственников, друзей, полицейских и других гостей студии. По ходу трансляции выясняется, что в действительности до исчезнувшего человека никому и дела нет. Единственный, кто продолжает искренне переживать, – по-прежнему обескураженная девушка.

Режиссёр эскиза-победителя – студент V курса ГИТИСа Иван Рубцов, успевший уже поставить спектакль «Амнезия» по пьесе Эрика-Эммануэля Шмитта на Новой сцене Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой и спектакль «Земля Эльзы» по одноимённому произведению Ярославы Пулинович в Московском драматическом театре «Сфера».

— В Telegram есть канал, куда присылают информацию о новых лабораториях, фестивалях. Трудно было пройти мимо лица Н.В. Коляды на обложке, я увидел и подал заявку, — рассказывает Иван Рубцов о проекте Мастерская_Театр_Урал «Твоё время». — А пьесу эту взял потому, что она мне показалась интересной с точки зрения того, как она устроена. У пьесы два названия, которые тем не менее соединены в одно. «Афазия. Помогите найти человека». В этом есть и последовательность раскрытия пьесы – с чего следует начать и к чему в итоге стоит прийти, и способ поиска. В музыке есть пометки на партитуре, например allegro, то есть как исполнителю следует играть (радостно). Мне кажется, с этой пьесой так же. Нужно искать человека, страдая диагнозом «афазия». Музыку для спектакля мы попросили написать Виталия Корбесашвили, окончившего ЕГТИ в этом году. Что касается финальной песни, мы начали слушать просто всё подряд, на этой песне что-то внутри остановилось, и я перестал искать.

Художником-постановщиком будущего спектакля выступает студентка V курса РГИСИ Евгения Хасанова. Роли исполнят студенты IV курса ЕГТИ.

Совсем скоро жители и гости Екатеринбурга смогут увидеть, как эскиз превратился в полномасштабный спектакль и какие сюрпризы подготовила для зрителей творческая команда проекта. Постановка войдёт в репертуар Региональной молодёжной Лаборатории театра и фольклора. Премьера запланирована на 11 марта 2022 года.

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