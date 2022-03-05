Изменения в программе фестиваля BelgorodMusicFest «Борислав Струлёв и Друзья»

5 марта – Гала-концерт – закрытие фестиваля

Как сообщают организаторы фестиваля, «к сожалению, заявленное выступление заслуженной артистки России, актрисы театра и кино, певицы и телеведущей Нонны Гришаевой не состоится. Также, вместо ранее заявленного инструментального квартета братьев Янушка – «Janoska Ensemble» (Австрия) выступит оркестр «Папоротник». Не отдавая предпочтения какому либо конкретному стилю, свое звучание команда нашла на стыке всех мыслимых направлений (кантри, джаз, блюз, фолк и т.д.).Оркестр сотрудничал с Андреем Макаревичем, Евгением Маргулисом и др.»

Сегодня вечером, на сцене Белгородской филармонии с программой «Виолончельное танго» оркестр «Папоротник» выступит с арт-директором фестиваля, виолончелистом Бориславом Струлёвым.

И настоящим подарком для публики станет выступление одного из самых известных вокальных коллективов страны – Акапелла Экспресс.

Ведущий фестиваля – актер Василий Мичков.

Начало в 19:00.

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