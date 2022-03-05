Как провести длиные выходные в Музее Тропинина

Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени представляет программу на выходные праздничные дни к 8 марта:

7 марта, 17:00 – Бесплатная экскурсия по выставке «Мода на Nature. Пейзаж и натюрморт»

Во время экскурсии посетители узнают, какие жанры живописи и графики были особенно популярными в 17 веке, какие картины украшали интерьеры старинных усадеб и домов, чем был обусловлен выбор сюжетов пейзажных работ. и что художники стремились воплотить в натюрморте.

Необходима предварительная запись по тел. +7 (495) 959-11-03 или через WhatsApp по тел. +7 963 770-65-03.

8 марта, 12:00 – Бесплатный авторский акварельный мастер-класс «Магия цветов»

Художник, заслуженный работник культуры РФ, В.Н. Богачёв проведёт мастер-класс и экскурсию по экспозиции и выставкам музея.

Необходима предварительная запись по тел. +7 916 418-03-49

8 марта, 14:00 – Бесплатная лекция «Незабываемые»

Встреча в преддверии выставки в Серпуховском историко-художественном музее «Незабываемые». О социальной роли женщины и трансформации её образа в творчестве художников разных времён расскажет куратор и автор книги «О любви и деньгах. История искусства за чашкой кофе» Мария Санти. На выставке будут представлены картины из собрания нашего музея.

Мария Санти — искусствовед, теле эксперт, ведущая программы «Pro искусство», автор книг и блогер.

Необходима предварительная запись по тел. +7 (495) 959-11-03 или через WhatsApp по тел. +7 963 770-65-03.

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