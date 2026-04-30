В «Эрьзя-Центре» состоялось открытие выставки современного искусства «Ветер перемен»

Вернисаж собрал больше 50 зрителей. Все они пришли в «Эрьзя-Центр», чтобы увидеть произведения современных художников.

Экспозицию составили более 70 работ авторов со всей страны. Среди участников коллективной выставки художники из Москвы, Севастополя, Симферополя, Подольска, Нижнего Новгорода, Астрахани, Перми, Тюмени. Всего свои произведения представили 46 творцов, работающих в разных стилях и видах искусства.

Посетители вернисажа увидели портреты, пейзажи, натюрморты, цветочные букеты, ангельские истории, абстракции, а также уникальные ботанические барельефы и икебану. Такое разнообразие форм и жанров самовыражения создало атмосферу весны, наполненную яркими красками и эмоциями.

В своих работах авторы размышляют на разные темы, начиная от поиска вдохновения, заканчивая решением внутренних конфликтов. Например, картина «Только Бах» художника под псевдонимом «Ригель» глубоко раскрывает тему личных перемен в жизни творца, демонстрируя мощь духа через искусство.

Два морских пейзажа, представленные в экспозиции, являются яркой метафорой «ветра, наполняющего паруса» — символа движения вперед, надежды и новых свершений.

Началось открытие выставки «Ветер перемен» с официальной части. С приветственным словом к зрителям и художникам обратились директор по развитию Фонда Надежда Дубинская и куратор и автор проекта Влада Просвиркина. Они отметили важность размещения выставки в стенах «Эрьзя-Центра» и представили авторов.

Стоит отметить, что экспозиция стала частью проекта Влады Просвиркиной «ПроАрты», который направлен на объединение художников со всей страны.

«Важно, что мы даем возможность авторам из разных уголков России делиться взглядом на разные процессы, выражать себя и переосмыслять предложенные нами темы. С каждой выставкой география участников растет, что позволяет познакомить зрителей выставочных галерей с произведениями широкого круга мастеров и живописцев, а самим творцам обмениваться опытом и черпать вдохновение друг у друга», — отмечает автор проекта Влада Просвиркина.

Атмосферу вдохновения и творчества на вернисаже создали поэтесса Арина Феева, которая прочла прозу о весне, а также московский бард Николай Творемиров, исполнивший несколько композиций.

Завершился вечер неформальным общением и фотосессией. Любой посетитель мог задать интересующие вопросы авторам произведений.

Напомним, выставка будет работать в «Эрьзя-Центре» до 20 мая. В это время организаторы обещают проведение творческих встреч с авторами. Кроме того экспозиция примет участие во всероссийской акции «Ночь музеев».