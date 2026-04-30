Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваИтальянец из Вятки

Итальянец из Вятки

By editor
119
Алексей Исупов. Автопортрет с собакой Ватрушкой. 1943 г. Вятский художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых, Киров
Алексей Исупов. Автопортрет с собакой Ватрушкой. 1943 г. Вятский художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых, Киров

В Доме Русского Зарубежья имени Александра Солженицына представлена выставка «Алексей Исупов: Между Вяткой и Тибром. Русская душа в лучах итальянского солнца»

Родиной Алексея Исупова (1889-1957) стала Вятка, подарившая России и братьев Васнецовых. К слову, Исупов содействовал созданию художественного музея имени В.М. и А.М. Васнецовых. Он был учеником Константина Коровина, Валентина Серова, окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества.

Алексей Исупов. Старший брат. Узбекистан, 1922 г. Вятский художественный музей, Киров
Алексей Исупов. Старший брат. Узбекистан, 1922 г. Вятский художественный музей, Киров

В год начала Первой мировой войны Исупов был призван в армию и несколько лет провёл в Средней Азии. Небольшая серия туркестанского периода представлена на выставке. В Самарканде он был заведующим  художественной секцией Комиссии по реставрации и охране памятников города Самарканда, он изучал историю, археологию Средней Азии, делал зарисовки, создал серию иллюстраций, посвящённых ученому-астроному Улугбеку.

30 лет жизни Исупов провёл в Италии. Причиной отъезда был костный туберкулёз, официальной версией командировки стал заказ ВЦСПС на создание монументальной композиции «Парад Первого профсоюзного праздника физкультуры». До конца жизни у Алексея Исупова оставался советский паспорт, он был успешен в Италии, его выставки проходили во многих городах Европы, а мастерскую посещали Сергей Коненков, Павел Корин, Максим Горький.

Алексей Исупов. Женщина из Сканно. Италия. 1928 г. Холст, масло. Вятский художественный музей, Киров
Алексей Исупов. Женщина из Сканно. Италия. 1928 г. Холст, масло. Вятский художественный музей, Киров

В Италии Алексей Исупов писал и Вятку, после его смерти вдова художника Тамара Исупова 300 работ передала на родину. Сейчас же некоторые работы можно увидеть на выставке. Тонкий русский импрессионизм в «Северном крае», «Игроке в карты», пейзажах осени Вятки, её окрестностях, дворовых играх, женских портретах.

Марина АБРАМОВА

Предыдущая статья
Школьница из Курской области разработала дизайн десятитысячной купюры
Следующая статья
Луи Армстронг и Фрэнк Синатра – самые популярные джазмены в России

Новое в рубрике