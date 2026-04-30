Итальянец из Вятки

В Доме Русского Зарубежья имени Александра Солженицына представлена выставка «Алексей Исупов: Между Вяткой и Тибром. Русская душа в лучах итальянского солнца»

Родиной Алексея Исупова (1889-1957) стала Вятка, подарившая России и братьев Васнецовых. К слову, Исупов содействовал созданию художественного музея имени В.М. и А.М. Васнецовых. Он был учеником Константина Коровина, Валентина Серова, окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества.

В год начала Первой мировой войны Исупов был призван в армию и несколько лет провёл в Средней Азии. Небольшая серия туркестанского периода представлена на выставке. В Самарканде он был заведующим художественной секцией Комиссии по реставрации и охране памятников города Самарканда, он изучал историю, археологию Средней Азии, делал зарисовки, создал серию иллюстраций, посвящённых ученому-астроному Улугбеку.

30 лет жизни Исупов провёл в Италии. Причиной отъезда был костный туберкулёз, официальной версией командировки стал заказ ВЦСПС на создание монументальной композиции «Парад Первого профсоюзного праздника физкультуры». До конца жизни у Алексея Исупова оставался советский паспорт, он был успешен в Италии, его выставки проходили во многих городах Европы, а мастерскую посещали Сергей Коненков, Павел Корин, Максим Горький.

В Италии Алексей Исупов писал и Вятку, после его смерти вдова художника Тамара Исупова 300 работ передала на родину. Сейчас же некоторые работы можно увидеть на выставке. Тонкий русский импрессионизм в «Северном крае», «Игроке в карты», пейзажах осени Вятки, её окрестностях, дворовых играх, женских портретах.

Марина АБРАМОВА