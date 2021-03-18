В финале конкурса «Театральная весна Подмосковья» примут участие 36 коллективов из 19 муниципальных образований региона

На сцене Театрально-концертного центра «Щёлковский театр» 20 и 21 марта 2021 года состоится областной конкурс театрального искусства «Театральная весна Подмосковья», который проводится с целью создания условий для развития любительского театрального движения и популяризации театрального искусства.
Подведение итогов отборочного этапа конкурса прошло 2 марта. Заявки и видеозаписи спектаклей продолжительностью не более 10 минут прислали 75 коллективов из 28 муниципальных образований региона. В финал вышли 36 коллективов из 19 муниципальных образований.
В течение двух дней профессиональное жюри будет оценивать работы финалистов в номинациях «Театрализованное представление или концертная программа» (посвященная истории России, в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского), «Драматический спектакль», «Кукольный спектакль» в трех возрастных группах: 7–12 лет; 13–18 лет; 19 лет и старше.
Председатель жюри – педагог кафедры мастерства актера ГИТИСа, кандидат искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии имени Народного артиста СССР Б.А. Покровского в номинации «За успешное воспитание актерской смены» Александр Бармак, члены жюри – старший преподаватель по мастерству актера и технике речи института театрального искусства имени народного артиста РСФСР И.Д. Кобзона, режиссер Василиса Теплякова, актер театра и кино Николай Качура.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.