В финале конкурса «Театральная весна Подмосковья» примут участие 36 коллективов из 19 муниципальных образований региона

На сцене Теат­раль­но-кон­церт­но­го цен­тра «Щёл­ков­ский театр» 20 и 21 мар­та 2021 года состо­ит­ся област­ной кон­курс теат­раль­но­го искус­ства «Теат­раль­ная вес­на Под­мос­ко­вья», кото­рый про­во­дит­ся с целью созда­ния усло­вий для раз­ви­тия люби­тель­ско­го теат­раль­но­го дви­же­ния и попу­ля­ри­за­ции теат­раль­но­го искусства.

Под­ве­де­ние ито­гов отбо­роч­но­го эта­па кон­кур­са про­шло 2 мар­та. Заяв­ки и видео­за­пи­си спек­так­лей про­дол­жи­тель­но­стью не более 10 минут при­сла­ли 75 кол­лек­ти­вов из 28 муни­ци­паль­ных обра­зо­ва­ний реги­о­на. В финал вышли 36 кол­лек­ти­вов из 19 муни­ци­паль­ных образований.

В тече­ние двух дней про­фес­си­о­наль­ное жюри будет оце­ни­вать рабо­ты фина­ли­стов в номи­на­ци­ях «Теат­ра­ли­зо­ван­ное пред­став­ле­ние или кон­церт­ная про­грам­ма» (посвя­щен­ная исто­рии Рос­сии, в честь 800-летия со дня рож­де­ния Алек­сандра Нев­ско­го), «Дра­ма­ти­че­ский спек­такль», «Куколь­ный спек­такль» в трех воз­раст­ных груп­пах: 7–12 лет; 13–18 лет; 19 лет и старше.

Пред­се­да­тель жюри – педа­гог кафед­ры мастер­ства акте­ра ГИТИ­Са, кан­ди­дат искус­ство­ве­де­ния, про­фес­сор, заслу­жен­ный дея­тель искусств РФ, лау­ре­ат пре­мии име­ни Народ­но­го арти­ста СССР Б.А. Покров­ско­го в номи­на­ции «За успеш­ное вос­пи­та­ние актер­ской сме­ны» Алек­сандр Бар­мак, чле­ны жюри – стар­ший пре­по­да­ва­тель по мастер­ству акте­ра и тех­ни­ке речи инсти­ту­та теат­раль­но­го искус­ства име­ни народ­но­го арти­ста РСФСР И.Д. Коб­зо­на, режис­сер Васи­ли­са Теп­ля­ко­ва, актер теат­ра и кино Нико­лай Качура.

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