Дети пеликана

В Элек­тро­те­ат­ре Ста­ни­слав­ский про­хо­дят пре­мьер­ные пока­зы пье­сы Авгу­ста Стриндбер­га «Пели­кан» в поста­нов­ке ита­льян­ско­го режис­се­ра Аль­бер­то Рома­но Кавек­ки.

Холод, мрак, кош­мар ско­вы­ва­ет оби­та­те­лей одно­го дома – мать, сына, дочь и зятя. Отец скон­чал­ся – семей­ство в ожи­да­нии реше­ния вопро­са о наслед­стве. Гне­ту­щая обста­нов­ка, если учесть, что с финан­са­ми дав­но уже не всё так радуж­но. И не толь­ко с финан­са­ми. Ветер за окна­ми до завы­ва­ет до жути, и поче­му-то слыш­ны дет­ские кри­ки, пере­ме­жа­ясь с музы­кой Шопена.

Дети – Гер­да (Алла Каза­ко­ва) и сын Фри­дрих (Оль­га Хоре­ва) не то что досы­та не ели, а и мате­рин­ской люб­ви с пеле­нок не зна­ли. Жизнь в нелюб­ви шла, шла, шла так тягу­че-мед­лен­но, что выно­сить её с каж­дым годом ста­но­ви­лось слож­нее. Что может быть страш­нее мате­ри, обкра­ды­ва­ю­щей сво­их детей? Жал­ко тра­тить на них свою любовь, вре­мя, забо­ту, жал­ко дров для печ­ки и обо­гре­ва, жал­ко кусоч­ка лако­мо­го, жал­ко игру­шек и радо­стей. Всё лишь для себя – любимой.

Если бы не кон­чи­на отца и тяж­бы с наслед­ством, избе­жать выма­ты­ва­ю­щих раз­го­во­ров было бы невоз­мож­но. Наяву такое выдер­жать крайне слож­но, поэто­му «под­хо­дя­щий» фор­мат для подоб­ных диа­ло­гов – сон. Сон мате­ри (Татья­на Мари­ни­че­ва). Страш­ный. На вось­ми­уголь­ном чер­ном поста­мен­те, в скуд­ной, по-скан­ди­нав­ски суро­вой обста­нов­ке, ока­зы­ва­ют­ся все чле­ны семьи. Все пре­бы­ва­ют во сне, точ­нее – на гра­ни­це реаль­но­сти и запре­дель­но­сти, пусто­ты и тре­вож­ных виде­ний. Их мед­лен­ные дви­же­ния, позы, жесты, тихие, но сталь­ные голо­са завораживают.

Мате­ри снят­ся взрос­лые, вырос­шие дети, взы­ва­ю­щие к её же сове­сти, но все попыт­ки без­успеш­ны. Эго­изм испе­пе­лил в ней всё мате­рин­ское и чело­ве­че­ское. Ради соб­ствен­ных удо­воль­ствий на жерт­вен­ный алтарь было поло­же­но здо­ро­вье, сча­стье, бла­го­по­лу­чие детей. Ради чего!? Тай­ных уха­жи­ва­ний зятя Аксе­ля, женив­ше­го­ся ради денег? Ради себя­лю­бия, неспо­соб­но­го видеть реа­лии и жела­ю­ще­го пре­бы­вать в иллю­зи­ях? Игра, пра­во сло­во, не сто­ит свеч, а за злом при­дёт неми­ну­е­мо воз­мез­дие. Сколь­ко ни смот­ре­ла мать в зер­ка­ло, раз­го­ва­ри­вая с сыном, глав­но­го не увидела.

Одно раз­ру­ше­ние за дру­гим – несчаст­на дочь, несча­стен сын, не став­ший муж­чи­ной, несча­стен был и муж, отец, как пели­кан, кор­мив­ший кро­вью соб­ствен­ных птен­цов. Отец, незри­мо при­сут­ству­ю­щий в холод­ном доме на про­тя­же­нии всех душе­раз­ди­ра­ю­щих и кош­мар­ных диа­ло­гов, всё созна­ю­щий и пони­ма­ю­щий, сохра­нял семью ради детей, насколь­ко это было воз­мож­но. Как ока­за­лось, лишь толь­ко до соб­ствен­ной кончины.

Помочь тако­му семей­ству невоз­мож­но, един­ствен­ный выход – уход из дома холод­но­го в дом огнен­ный. «Все долж­но сго­реть, ина­че мы бы не выбра­лись из всей этой мер­зо­сти», – гово­рит Гер­да Фри­дри­ху, раз­вед­ше­му огонь. Быть может, там, в огне, они най­дут успо­ко­е­ние и про­ще­ние. Ита­льян­цу-жиз­не­лю­бу (а они все жиз­не­лю­бы) уда­лось вопло­тить на сцене жесто­кую исто­рию о невоз­мож­но­сти исправ­ле­ния ошибок.

Мари­на АБРАМОВА

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