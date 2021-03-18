«В наших силах сделать север теплее»: в Библиотеке имени Е.А. Фурцевой открылся Московский Арктический Женский Клуб

17 марта 2021 года в Библиотеке № 4 имени Е.А. Фурцевой начал работу Московский Арктический Женский Клуб. В открытии приняли участие сенаторы РФ, депутаты ГД РФ Арктических регионов, представители общественных организаций, сотрудники Библиотек центра Москвы и приглашенные гости.
Клуб создан по инициативе межрегиональной общественной организации «Женщины Арктики» и Региональной общественной организации «Культурно-просветительский центр имени Ардашевых» в рамках реализации проекта «Женщины за сохранение Арктики» Евразийского Женского Форума.
Мероприятие открыла Ольга Старостина, председатель МОО «Женщины Арктики», руководитель Московского Арктического Женского Клуба. Также приветственное слово сказала Инна Святенко, сенатор РФ, Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике.
Целью открытия Московского Арктического Женского Клуба стала всесторонняя поддержка женщин, их социальных, общественных и профессиональных инициатив в развитии Арктических территорий, решение актуальных вопросов социальной сферы, улучшение качества жизни семей, проживающих в Арктическом регионе России – одном из самых климатически сложных, но перспективных и стратегически важных для благополучия и обороноспособности нашей страны.
В рамках торжественного открытия Клуба много говорилось об особой роли женщины в развитии Арктики и важности решения социальных вопросов, связанных с женским предпринимательством, поддержкой семьи и детства, обеспечением культурного досуга в регионе. Много слов было сказано и о важнейшей миссии по сохранению и популяризации национальных и культурных традиций коренных народов Севера. Отдельным подарком для участников мероприятия стал небольшой концерт Московского этнографического общества «Музыка народов Севера».
В завершении вечера представители ЦБС ЦАО – Библиотеки имени Е.А. Фурцевой Мария Свешникова, Иван Овчаров, Полина Уханова и партнёр библиотеки Людмила Бибина выразили надежду на дальнейшее сотрудничество с Клубом в области культурно-просветительских и социальных проектов.
Открытие Московского Арктического Женского Клуба транслировалось в прямом эфире на официальном YouTube-канале ЦБС ЦАО. Ниже мы публикуем видеозапись трансляции:
Фото – Анна АНДРИЯНЕНКООригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.