«В наших силах сделать север теплее»: в Библиотеке имени Е.А. Фурцевой открылся Московский Арктический Женский Клуб

17 мар­та 2021 года в Биб­лио­те­ке № 4 име­ни Е.А. Фур­це­вой начал рабо­ту Мос­ков­ский Арк­ти­че­ский Жен­ский Клуб. В откры­тии при­ня­ли уча­стие сена­то­ры РФ, депу­та­ты ГД РФ Арк­ти­че­ских реги­о­нов, пред­ста­ви­те­ли обще­ствен­ных орга­ни­за­ций, сотруд­ни­ки Биб­лио­тек цен­тра Моск­вы и при­гла­шен­ные гости.

Клуб создан по ини­ци­а­ти­ве меж­ре­ги­о­наль­ной обще­ствен­ной орга­ни­за­ции «Жен­щи­ны Арк­ти­ки» и Реги­о­наль­ной обще­ствен­ной орга­ни­за­ции «Куль­тур­но-про­све­ти­тель­ский центр име­ни Арда­ше­вых» в рам­ках реа­ли­за­ции про­ек­та «Жен­щи­ны за сохра­не­ние Арк­ти­ки» Евразий­ско­го Жен­ско­го Форума.

Меро­при­я­тие откры­ла Оль­га Ста­ро­сти­на, пред­се­да­тель МОО «Жен­щи­ны Арк­ти­ки», руко­во­ди­тель Мос­ков­ско­го Арк­ти­че­ско­го Жен­ско­го Клу­ба. Так­же при­вет­ствен­ное сло­во ска­за­ла Инна Свя­тен­ко, сена­тор РФ, Пред­се­да­тель Коми­те­та Сове­та Феде­ра­ции по соци­аль­ной политике.

Целью откры­тия Мос­ков­ско­го Арк­ти­че­ско­го Жен­ско­го Клу­ба ста­ла все­сто­рон­няя под­держ­ка жен­щин, их соци­аль­ных, обще­ствен­ных и про­фес­си­о­наль­ных ини­ци­а­тив в раз­ви­тии Арк­ти­че­ских тер­ри­то­рий, реше­ние акту­аль­ных вопро­сов соци­аль­ной сфе­ры, улуч­ше­ние каче­ства жиз­ни семей, про­жи­ва­ю­щих в Арк­ти­че­ском реги­оне Рос­сии – одном из самых кли­ма­ти­че­ски слож­ных, но пер­спек­тив­ных и стра­те­ги­че­ски важ­ных для бла­го­по­лу­чия и обо­ро­но­спо­соб­но­сти нашей страны.

В рам­ках тор­же­ствен­но­го откры­тия Клу­ба мно­го гово­ри­лось об осо­бой роли жен­щи­ны в раз­ви­тии Арк­ти­ки и важ­но­сти реше­ния соци­аль­ных вопро­сов, свя­зан­ных с жен­ским пред­при­ни­ма­тель­ством, под­держ­кой семьи и дет­ства, обес­пе­че­ни­ем куль­тур­но­го досу­га в реги­оне. Мно­го слов было ска­за­но и о важ­ней­шей мис­сии по сохра­не­нию и попу­ля­ри­за­ции наци­о­наль­ных и куль­тур­ных тра­ди­ций корен­ных наро­дов Севе­ра. Отдель­ным подар­ком для участ­ни­ков меро­при­я­тия стал неболь­шой кон­церт Мос­ков­ско­го этно­гра­фи­че­ско­го обще­ства «Музы­ка наро­дов Севера».

В завер­ше­нии вече­ра пред­ста­ви­те­ли ЦБС ЦАО – Биб­лио­те­ки име­ни Е.А. Фур­це­вой Мария Свеш­ни­ко­ва, Иван Овча­ров, Поли­на Уха­но­ва и парт­нёр биб­лио­те­ки Люд­ми­ла Биби­на выра­зи­ли надеж­ду на даль­ней­шее сотруд­ни­че­ство с Клу­бом в обла­сти куль­тур­но-про­све­ти­тель­ских и соци­аль­ных проектов.

Откры­тие Мос­ков­ско­го Арк­ти­че­ско­го Жен­ско­го Клу­ба транс­ли­ро­ва­лось в пря­мом эфи­ре на офи­ци­аль­ном YouTube-кана­ле ЦБС ЦАО. Ниже мы пуб­ли­ку­ем видео­за­пись трансляции:

Фото – Анна АНДРИЯНЕНКО

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