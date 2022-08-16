19 августа в галерее «Алиса» открывается инсталляция Андрея Дмитренко «Я — и рана, и меч. Я — нежный цветок, проросший сквозь эту сталь». В выставку войдут графические работы, принты, объекты и скульптуры. Текст о выставке, посвященной поэтике телесности в современном искусстве, написал куратор и арт-критик Егор Софронов.

Андрей Дмитренко. DICHOTOMY OF THIS MASCULINE BODY. Бумага, пигментная печать, 50,5 x 41 см, 2022 год Тираж: 5+1

Изобразимо ли тело в качестве наделенного полом? В ориентированном на семейную собственность обществе эту допустимость к представлению по-прежнему регулируют жесткие кодексы. Они разводят дозволенное для воспроизводства тело от его сокрытий и вытеснений, если не тайн и мечт. Идеал: не отдушина в последних, но сочетание с первым. И не первенство, а всего лишь право.

Задумывая проект с середины 2020-го, дальневосточный художник отталкивался от модернистского романа Юкио Мисимы, где речь разрабатывает фигуры строительства тела как мужественного. Гимнастическая дисциплина ради телесного совершенствования сочеталась с литературным самосозерцанием. Так и эти работы собирались вокруг съемки образов для отпечатков с типажом «медведя», как он знаком публике по техно дискотекам, вплоть до проколотых колец на волосистой груди. Однако для полноты автопортрета фаллонарциссической зеркальности недостаточно: автор показывает разработанную им годами поисков бисерную россыпь средств от поэтического словотворчества до меланхолического воспоминания. Меланхолия, писал критик Дуглас Кримп, еще со времен эпидемии СПИДа является многозначительной поэтикой для квирного искусства, представителям которого отдает должное галерея «Алиса».

Припоминание ищет знаки утраченного, словно в семейном архиве, но ретушированные так, чтобы ретроностальгическое не вмешивалось в новизну, а интимное приобретало безличность обращения. Переиспользование устаревшего — шкатулок для ребусных скульптурных миниатюр, плотной бумаги для рисунков — этих меток истории, восходит к советскому концептуализму и, ближе, к его усвоению такими коллажистами, как Ян Гинзбург (преподавал у Дмитренко в ходе работы над «Закрытой рыбной выставкой», 2020). Эту предметность оживляет мнемоническая настройка художественного труда: шитью, вышивке автора обучила мать, а внедрять в практику он эти кодированные женственно рукоделия стал уже зрелым; бисер он воспринял из отцовского изготовления рыболовных снастей — эдипов самоанализ усложняет половое разделение труда, внося в него лиричность. Как в литературе сентиментализма XVIII – нач. XIX вв., представление не поставляет предъявленность как она есть, а намекает на себя неотдельно от сокрытия, покровов, вуалей, пребывания-в-шкатулке, секретиков, таимых оптической уловкой слез.

Андрей Дмитренко — современный художник, родился в 1990-м году во Владивостоке. Его художественная практика состоит из множества взаимодополняющих техник и нарративов, которые используются для проведения исследований. Некоторые из этих техник включают работу с архивами, эксперименты с материалами и текстурами, а также метафору женского и мужского начал, проецируемую на материалы. Взяв за отправную точку московский романтический концептуализм, он работает на стыке визуального и поэтического.

Окончил кафедру графического дизайна Дальневосточного Федерального Университета в 2014 г., Институт «База» в 2021 г. Персональные выставки Андрея Дмитренко проходили в Центре современного искусства «Заря» и галерее «Арка» во Владивостоке, FFTN в Санкт-Петербурге. Участник выставки «Обнять, почти поглотить» совместно с Кириллом Михайлиным в галерее «Алиса». Работы находятся в государственных собраниях Московского музея современного искусства, музея Дальневосточного университета, а также в частных коллекциях. Живет и работает в Москве.

Выставка продлится до 9 октября.

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