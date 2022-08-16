Первый семейный фестиваль классической музыки и современного искусства «МузАртФест» в Троицке

20 августа по инициативе главы города Троицк Владимира Дудочкина на территории парка «Усадьбы Троицкое» впервые пройдёт многожанровый масштабный фестиваль «МузАртФест-2022».

На открытых площадках фестиваля готовится пять музыкальных локаций, где выступят десятки творческих коллективов, а сам фестиваль смогут посетить более пяти тысяч гостей. В фестивале «МузАртФест» свое творчество представят 50 музыкальных коллективов, сольные исполнители, танцевальные коллективы, искусствоведы и художники. Ведущими вечернего концерта станут Мисс Вселенная и телеведущая, певица, основательница благотворительного фонда — Оксана Фёдорова и популярный российский исполнитель — Максим Завидия.

Гостей ждёт множество новых оригинальных активностей — музыкальные гостиные, танцевальные площадки с участием лучших танцевальных коллективов страны, такие как: Георгий Мушеев и ансамбль «7 ветров», Solo Tango orquesta, джазовый оркестр JPBIGBAND и многие другие. Почетным гостем танцевальной площадки станет Станислав Григорьевич Попов — Советский и российский танцор, балетмейстер, президент Российского танцевального союза, вице-президент Всемирного танцевального Совета, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

Прикоснуться к истории и сделать эффектные фотографии можно будет на выставке ретро-машин и современных автомобилей «Связь времен».

Восстановить силы и сохранить способность внимать прекрасное можно будет на тематическом фудкорте фестиваля.

Важной локацией фестиваля станет Лекторий, где можно будет послушать увлекательные лекции искусствоведов на свежем воздухе о культуре, истории музыки и искусстве. Гостей ждёт увлекательная арт-навигация по Усадьбе с развлекательными и тематическими локациями – инсталляциями, которые разделены по принципу цветов радуги и 7 нот.

На площадке «Тихий кинотеатр» состоится премьера полнометражных программ фонда Оксаны Федорова из цикла «Музыкальная Москва», героями которых стали великие композиторы и музыканты, чья судьба была связана со столицей. Особенность кинотеатра в звучании: всем участникам будут выданы индивидуальные наушники, и они смогут совершить телепутешествие с Оксаной Федоровой по московским маршрутам великих классиков. А также все желающие смогут пройти онлайн-квиз с интересными фактами из истории классической музыки и не только расширить свой кругозор, но и выиграть эксклюзивные сувениры проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие».

В поддержку фонда Оксаны Федоровой в рамках фестиваля будет проводиться благотворительная ярмарка и лотерея, все средства от которых будут направлены фондом на культурно-просветительские проекты в области классического искусства, а также программу поддержку юных талантливых детей из самых разных уголков нашей Родины.

Кульминацией фестиваля станет вечерний концерт на водной глади реки Десны. Организаторы создадут настоящий летний театр с эстрадой на воде, где выступят лучшие российские коллективы и звёзды российской оперы. Специальными гостями фестиваля станут солисты Государственного Академического Мариинского театра — Игорь Барбаков и Анастасия Симанская и чемпионы мира по аргентинскому танго – Дмитрий Васин и Согдиана Хамзина. В завершении фестивального дня, гостей ждёт масштабный праздничный фейерверк.

«На один день «Усадьба Троицкое» превратится в площадку, на которой встретятся классика и современность. Это прекрасная инициатива и возможность приятно и с пользой провести день с семьей или друзьями, но даже если вы придете одни, скучно вам точно не будет! — отметила организатор фестиваля Виктория Мысак, руководитель компании «ИГРАШОУ».

Одной из основных миссий Фестиваля «МузАртФест» является возвращение массового интереса россиян к ценностям российского наследия — классической музыке, искусству, культуре и истории нашей страны. Организаторы, администрация города Троицк, а также Префектура обращают внимание гостей на значение и роль семьи для человека, города и страны, на то, как важно проводить свой досуг в кругу близких людей.

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