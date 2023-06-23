В галерее ArtMaison открывается персональная выставка Катерины Чирковой «Шаги и крылья»

С 24 по 30 июня в галерее ArtMaison состоится персональная выставка Катерины Чирковой «Шаги и крылья».

– Мне нравится объемный, многослойный и многозначный мир, в котором каждый сантиметр и каждый момент можно «копнуть поглубже». Визуализация психической жизни человека - моя тема. По Юнгу есть символы универсальные, приходящие из коллективного бессознательного, а есть индивидуальные. И для каждой отдельной личности ее собственная символика первична.

Для меня вопрос «что хотел сказать автор» - по-прежнему не пустой звук, я все еще хочу, чтобы живопись возбуждала чувства и мысль зрителя. Постмодернисткая идеология с ее цитатностью по форме мне не близка, я за смыслы. Я люблю рукотворность в искусстве. Все эти следы кисти, мазки, отпечатки тела и свидетельства души, неровность и дрожание линий - вот что дорого. Холодный цифровой нигилизм и «фантазии» ИИ как его сегодняшний апогей - не более, чем игра, в лучшем случае вспомогательный инструмент.

Серии «Крылья» и «Внутри» можно отнести к экпрессионизму - если есть желание обязательно их классифицировать. Среди них нет ни одной, у которой не было бы своей истории и своей символики. Но я точно знаю, что каждый взгляд «Наблюдателя» рождает новые смыслы. Да и, честно говоря, для меня эти смыслы тоже меняются с течением времени и в зависимости от настроения.

Серия «Travel notes» - отдых от экзистенциальной рефлексии, эти работы из глубин психики поднимают меня к простым радостям и впечатлениям. «Жизнь может быть просто яркой», - вспоминаю я. Встречи с людьми, местами, искусством запускают работу мысли и чувства. Ценность жизни - в этих встречах. Надеюсь, на этой выставке, такая встреча у вас произойдет, – рассказывает куратор выставки Лиза Эшва.

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