В музее МХАТ представлены дипломные работы художников-технологов по сценическому костюму

Изготовление костюмов дело сложное, кропотливое, требующее многих умений и знаний. История костюма, работа с тканями, изучение их свойств, узора, возможностей, реконструкция - всё это входит в программу обучения. Японский театр Кабуки, английская драматургия, русский экспериментальный балет - праздник форм, цвета, фантазии.
В Зеленом фойе представлены уже готовые работы. Здесь есть и «Синяя птица» Морица Меттерлинка в исполнении Евгении Охременко, совершенно дивная барочная реконструкция костюмов, героев театра и тканей, выполненных студентами 2 курса (2020-21г.), где переданы не только витиеватый узор, но и особенно тщательно выписаны и отделаны воротнички и рукава.
Взаимодействие стиля ар-деко, ар-нуво и современности отличает работу Андрея Калашникова (дипломный проект Технологическая разработка костюмов к пьесе Б. Шоу «Пигмалион», Малый театр, 2023). Угадывается не только дань традиции, но и современный шик.
Ещё одним подарком выставки стала работа Александры Марковой к балету Бориса Бера «Смерч» (постановка Касьяна Голейзовского), 1927 год. То была одновременно фантасмагория, гиньоль, шутка, ирония и сатира.
Неуравновешенность мира, его дисгармония - черты, свойственные художнику-экспериментатору Николаю Мусатову. Александра Маркова внесла в работы аллюзию на современные «Звездные войны», сохранив традицию геометрических форм, свойственных 20-м годам прошлого века.
Выставка «Раскрывая замысел» работает до 20 августа 2023 года.
Марина АБРАМОВАИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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