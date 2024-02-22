В галерее ГУМ-RED-LINE представили персональную выставку Романа Резницкого «Нескромное обаяние»

В галерее ГУМ-RED-LINE представили персональную выставку художника Романа Резницкого «Нескромное обаяние», в рамках которой экспонируются живописные работы последних лет, посвященные теме совмещения изобразительной и популярной культуры. Куратором выступила Ан Кубанова.

Экспозиция представит более 20 холстов, значительная часть которых выполнена выразительными средствами поп-арта. Сюжеты собраны из образов массовой культуры, явлений обыденной жизни и личных символов автора. Во многом они представляют собой тематические ребусы: тени складываются в лица влюбленных, дорожная зебра — в античную колоннаду, а пар от кофе — в воздушный поцелуй.

Несмотря на сходство с поп-артом, Р. Резницкий не использует трафареты и техники печати, а создает работы с помощью кисти и густой краски. Опираясь на рекламную эстетику, автор работает с закрепленным набором чистых цветов, обращается к комбинаторным приемам, экспериментирует с композицией и масштабом.

Отдельное место занимают работы в технике дот-арт. Это адаптированное наследие пуантилизма, в котором изображение состоит из множества мелких точек. Для современного зрителя такая техника может напоминать растровую печать: эффект городских баннеров, которые при близком рассмотрении оказываются набором хаотичных круглых штрихов, знаком каждому. В дот-арт работах Резницкий отказывается от цвета и увлекается передачей глубины и объема с помощью тона, он варьируется за счет уплотнения массы точек или, наоборот, увеличения пробелов. Персонажи этой серии — так называемые, идеальные женщины, их тела и черты лица. Среди них угадывается Мона Лиза и героини соцсетей.

В своих работах Р. Резницкий одновременно и точно описывает, и мягко пародирует привычную реальность. С одной стороны, это обезличенные образцы культуры потребления, с другой — гипертрофированные картинки, срежиссированные ситуации. Работы вызывают ценную для зрителя радость узнавания — в них легко разглядеть элементы окружающего вещественного мира. Однако, за каждым холстом стоит непростая история, которой хочет поделиться автор: «Моя задача состоит в том, чтобы через 100 лет по моим картинам люди могли сделать вывод о том, что происходило в нашем обществе».

К открытию выставки выпущен каталог с подробным описанием всех работ художника.

Роман Резницкий (р.1978) — русско-израильский художник. Окончил Высшую школу графического дизайна в Москве и Новгородский Государственный университет, факультет архитектуры и строительства. Сотрудничает с брендами, читает лекции, организует фотопроекты по сюжетам своих работ. Участник выставок в России (Fine Art Gallery, Art It Easy Gallery) и за рубежом (Altmans Gallery, The Arx Gallery). Работы Романа Резницкого находятся в частных коллекциях.