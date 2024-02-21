Вячеслав Макаров удивил Бурака Озчивита традиционным подарком и музыкальным сюрпризом

Российский певец и телеведущий Вячеслав Макаров и популярный турецкий актер Бурак Озчивит встретились в Москве.

На грандиозном киноконцерте «Музыка Турецких Сериалов» в Crocus City Hall зрители были свидетелями удивительного момента, когда Вячеслав Макаров и организаторы подарили Бураку Озчивиту традиционную русскую матрешку и ушанку, символизирующие богатство и разнообразие русской культуры. Этот душевный жест стал символом культурного обмена и взаимопонимания между Россией и Турцией.

Эксклюзивными кадрами Вячеслав поделился вечером того же дня:

«Что можно подарить иностранцу на память о яркой поездке в Россию? Конечно же, традиционную матрёшку и шапку-ушанку. Как вам такое посвящение?», - подписал пост артист в своем сообществе в ВК.

Кроме того, на концерте Вячеслав Макаров представил публике особую версию своей песни «Беги», специально подготовленной совместно с Симфоническим оркестром для этого мероприятия. Премьера была встречена аплодисментами и восторженными отзывами зрителей.

Фото – сообщество Вячеслава Макарова в ВК