Вячеслав Макаров удивил Бурака Озчивита традиционным подарком и музыкальным сюрпризом

Российский певец и телеведущий Вячеслав Макаров и популярный турецкий актер Бурак Озчивит встретились в Москве.
На грандиозном киноконцерте «Музыка Турецких Сериалов» в Crocus City Hall зрители были свидетелями удивительного момента, когда Вячеслав Макаров и организаторы подарили Бураку Озчивиту традиционную русскую матрешку и ушанку, символизирующие богатство и разнообразие русской культуры. Этот душевный жест стал символом культурного обмена и взаимопонимания между Россией и Турцией.
Эксклюзивными кадрами Вячеслав поделился вечером того же дня:
«Что можно подарить иностранцу на память о яркой поездке в Россию? Конечно же, традиционную матрёшку и шапку-ушанку. Как вам такое посвящение?», - подписал пост артист в своем сообществе в ВК.
Кроме того, на концерте Вячеслав Макаров представил публике особую версию своей песни «Беги», специально подготовленной совместно с Симфоническим оркестром для этого мероприятия. Премьера была встречена аплодисментами и восторженными отзывами зрителей.
Фото – сообщество Вячеслава Макарова в ВК
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