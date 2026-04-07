ВДНХ: экскурсии которые выбирают

С начала 2026 года на ВДНХ прошло свыше 4 тысяч экскурсий. Их посетили более 52 тысяч человек. Чтобы погрузить гостей в широкий исторический и культурный контекст Главной выставки страны, команда экскурсоводов постоянно придумывает новые варианты путешествий по ВДНХ, порой неожиданные и всегда увлекательные. Представляем самые популярные среди гостей Выставки экскурсионные программы.

Экскурсия на электрокаре «Первый директор ВДНХ и Тайна Лабораторного корпуса» длится два часа и охватывает не только огромную территорию ВДНХ, но и владения Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина. Участники прогулки знакомятся с прошлым и настоящим исторических павильонов Выставки, изучают маршруты Ландшафтного парка, заглядывают в самые отдаленные уголки ВДНХ, а также открывают для себя академический ботанический сад с неожиданной стороны. Это увлекательное путешествие проходит на комфортабельных электрокарах и не предполагает длительных пешеходных прогулок, поэтому доступно всем гостям Выставки — от самых юных участников до представителей серебряного возраста.

Павильон № 1 «Центральный» после масштабной реставрации развивается как флагман показа национального искусства на ВДНХ и принимает уникальные выставочные проекты ведущих музеев страны. Возможность рассмотреть величественные интерьеры павильона без экспозиционных конструкций появляется нечасто, и этим объясняется большая популярность экскурсии «Первый павильон — сердце ВДНХ» этой весной. Сейчас, в перерыве между музейными проектами, посетители могут рассмотреть конструкцию и декор здания, узнать больше о создателях павильона и оценить поразительные результаты реставрации. Экскурсоводы делятся историями о самых удивительных находках, сделанных в ходе работ, и рассказывают, как удалось восстановить утраченные детали.

Посетители ВДНХ любят знакомиться с Выставкой не только на классических экскурсиях, но и с помощью комбинированных программ с элементами квеста или мастер-класса. Юные гости с удовольствием посещают экскурсию-квест по территории «Загадки ВДНХ», которая состоит из двух частей. Сначала опытный гид дает необходимую информацию и советы для внимательного изучения территории, а потом участники квеста отправляются в экспедицию по ВДНХ с целью разгадать как можно больше ее загадок. Начинающие исследователи Выставки наверняка запомнят свои открытия надолго, тем более что самых успешных ждут ценные призы.

Узнать, на что способны обычные буквы в руках специалистов разного профиля, могут участники межмузейного квеста «От буквы к шифру», маршрут которого охватывает уникальные экспозиции Музея славянской письменности «Слово» и Музея криптографии. Эта программа особенно популярна среди подростков. Участники квеста выполняют специальные задания, каждое из которых приближает их к расшифровке двух ключей. В процессе ребята узнают удивительные сведения о развитии письменности и шифровального дела, а за успешную разгадку ключей получают специальный приз от ВДНХ.

Еще глубже погрузиться в магию символов позволяет экскурсия с мастер-классом «Китайская живопись Гохуа» в музее «Слово». Программа предназначена для групп из 10–15 человек разного возраста. Ее участники узнают много нового о пяти стихиях в китайской философии и их воплощении в процессе создания книг — от рукописных до печатных, познакомятся с китайскими жанрами живописи, научатся видеть тесную связь китайского рисунка и каллиграфии, попробуют рисовать китайской кистью и, конечно же, создадут свою картину.