В Галерее классической фотографии пройдёт инклюзивная выставка «Ничего особенного»

С 24 февраля по 13 марта 2022 года в Галерее классической фотографии пройдёт выставка инклюзивного фотопроекта «Ничего особенного». Проект был реализован Федерацией адаптивного хоккея при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Над образами и стилистикой каждого кадра работал известный фотограф, член Союза фотохудожников и Союза дизайнеров России Марк Назаров. В проекте приняли участие более 20 детей и родителей из 12 регионов России.

Очень часто можно услышать выражение «особенные дети» – его используют при упоминании детей, имеющих инвалидность. Но даже на примере игроков Федерации адаптивного хоккея мы знаем, что дети талантливы не только в хоккее – большинство из них имеют интересные хобби и ведут активную творческую и общественную жизнь. Для участников проекта хоккей открыл новые возможности, позволил поверить в свои силы, достойное будущее и сделал жизнь по-настоящему насыщенной и яркой.

Цель фотопроекта «Ничего особенного» визуально и через личные истории подопечных Федерации адаптивного хоккея рассказать о проблемах развития инклюзивного общества и привлечь внимание к интеграции людей с инвалидностью в разные сферы жизни.

Фотовыставка «Ничего особенного» — это экспозиция из 24 фотоснимков. Надеемся, что данный проект станет еще одним шагом, который будет способствовать преодолению сложившихся стереотипов о жизни людей с инвалидностью.

«Разделение людей по какому-либо признаку подпитывает лишь страхи быть отличным от других. В то время как инклюзия питает в людях дух принятия. Я рад, что такие важные процессы в обществе становятся возможными благодаря хоккею, сильной игре, которая объединяет разных и по возрасту, и по возможностям людей. Спорт помогает осознать свой потенциал роста. А подобные фотопроекты способны каждого сделать чуточку добрее и внимательнее смотреть по сторонам и видеть интересных, увлеченных людей, а не их диагнозы», – говорит трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

«Это бесценный опыт. Работая над проектом я отметил интересную вещь, за время съемок я ни разу не услышал слова «я», но постоянно слышал – «мы», «мы», «мы». Это очень сильное слово, которое характеризует всех участников проекта. «Мы» — это не одна величина, которая может измениться в любой момент, это что-то единое и фундаментальное, это множество частей, которые дополняют друг друга. Я увидел очень дружные и сплоченные семьи – и это один из важных моментов этого проекта», – рассказывает фотограф, член Союза фотохудожников и дизайнеров России Марк Назаров.

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