В галерее «ArtMaison» прошло светское мероприятие

12 февраля 2022 года в галерее «ArtMaison» состоялось светское мероприятие, посвященное выставке-продаже картин русских художников под названием «Психоанализ или грани русской души».

Куратор проекта Мария Ушакова выступила с приветственной речью, в которой рассказала о русской душе, искусстве и новом направлении в экзистенциальном психоанализе, который носит название «Weltanschauung Therapie». В своей речи Мария опиралась на данные из книги группы авторов (психологов, философов, аналитиков) под названием «Записки психоаналитика. Человек-циник» (психоаналитический роман в пяти частях с приложениями), автором указан Александр Заецъ.

Так же гостям было представлено концептуальное музыкальное шоу от группы Radanik.

В проекте представлены картины художников — Александра Смирнова, Марка Смирнова, Артура Мирзояна, Юлии Хотян, Марии Барковской, Владимира Клавихо-Телепнева, Николая Чередниченко, Александра Симакова. В музыкальной программе мероприятия выступил юный баянист Валерий Короед. Партнеры и спонсоры мероприятия: компания «Забайкальские истории» и винный дом «Фанагория».

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