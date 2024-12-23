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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВ галерее Ордынка Арт открылась выставка «ART ZIMA. УЗОРЫ»

В галерее Ордынка Арт открылась выставка «ART ZIMA. УЗОРЫ»

editor
By editor
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Маленький Принц - художник Татьяна Якушева
Татьяна Якушева. Серия «Маленький Принц»

Галерея Ордынка Арт представляет феерию из деревянных, текстильных и керамических арт объектов в пространстве, стилизованном под зимний сказочный лес.

В создании «Узоров» участвуют работы современных скульпторов Кирилла Чижова, Александры Мелешковой, Татьяны Переляевой, Татьяны Якушевой, Кристины Пуршиной, Анастасии Беляковой. 

Выставка включает в себя 12 скульптур Кирилла Чижова, Александры Мелешковой, Максима Харлова, Анны Якушевой, а живописную сторону создали работы художников Оксаны Винарчук, Анны Голицыной и Валентина Федорова и авторские деревянные наличники.

В выставку «Арт zima. Узоры» вошли работы Татьяны Якушевой из серии «Маленький принц», где художница размышляет о книге Антуана Сент-Экзюпери. Мы видим маленького одинокого человечка на постоянно меняющейся планете. Его мир постоянно трансформируется, а он остается один на один с этими переменами и адаптируется к ним. Работы выполнены из керамики в технике ручной лепки из жгутов с использованием авторских глазурей.

Татьяна Якушева также представила работы из серии «Прорастание».

Здесь Якушева исследует многослойность русской культуры, где архаические цветочные орнаменты пробиваются сквозь стилизованные христианские символы и современность. Все вместе составляет образ взаимного прорастания слоев одной культуры. Работы представляют собой настенные панно, выполненные из пластов с полой перегородчатой структурой.

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