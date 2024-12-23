В галерее Ордынка Арт открылась выставка «ART ZIMA. УЗОРЫ»

Галерея Ордынка Арт представляет феерию из деревянных, текстильных и керамических арт объектов в пространстве, стилизованном под зимний сказочный лес.

В создании «Узоров» участвуют работы современных скульпторов Кирилла Чижова, Александры Мелешковой, Татьяны Переляевой, Татьяны Якушевой, Кристины Пуршиной, Анастасии Беляковой.

Выставка включает в себя 12 скульптур Кирилла Чижова, Александры Мелешковой, Максима Харлова, Анны Якушевой, а живописную сторону создали работы художников Оксаны Винарчук, Анны Голицыной и Валентина Федорова и авторские деревянные наличники.

В выставку «Арт zima. Узоры» вошли работы Татьяны Якушевой из серии «Маленький принц», где художница размышляет о книге Антуана Сент-Экзюпери. Мы видим маленького одинокого человечка на постоянно меняющейся планете. Его мир постоянно трансформируется, а он остается один на один с этими переменами и адаптируется к ним. Работы выполнены из керамики в технике ручной лепки из жгутов с использованием авторских глазурей.

Татьяна Якушева также представила работы из серии «Прорастание».

Здесь Якушева исследует многослойность русской культуры, где архаические цветочные орнаменты пробиваются сквозь стилизованные христианские символы и современность. Все вместе составляет образ взаимного прорастания слоев одной культуры. Работы представляют собой настенные панно, выполненные из пластов с полой перегородчатой структурой.