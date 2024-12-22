Объявлены лауреаты Российской национальной премии в области неигрового кино «Золотая Свеча»

20 декабря состоялось вручение Российской национальной премии в области неигрового кино «Золотая Свеча».

«В течение семнадцати лет мы вручали приз киноклуба «Русский путь», где проходили показы неигровых фильмов известных отечественных кинематографистов. Спустя годы поняли, что этот приз давно превратился в признанную профессионалами награду и в 2022 году учредили кинопремию, которая поддержана Министерством культуры Российской Федерации» — сказал, открывая церемонию, председатель оргкомитета премии кинорежиссёр, продюсер Сергей Зайцев.

В приветственном слове, направленном министром культуры России Ольгой Любимовой отмечено: «Значимость неигрового кино для отечественной культуры трудно переоценить. Это особый художественный язык, позволяющий рассказывать о безграничном разнообразии окружающего мира, передавать живые человеческие эмоции. Премия «Золотая Свеча» служит развитию и популяризации неигрового кинематографа. Способствует профессиональному обмену опытом кинематографистов из разных регионов страны; отбору и продвижению фильмов, посвященных важным страницам истории, актуальным вопросам современной жизни, и способствующих консолидации российского общества».

Председатель союза писателей России Николай Иванов также обратился к участникам и организаторам со словами приветствия: «Премия «Золотая Свеча» — это актуальная инициатива, которая обращает внимание на важность неигрового кино в культурном пространстве нашего Отечества. Это кино обладает уникальной способностью, говоря на языке образов, тем не менее, отражать реальность и задавать важные социальные вопросы. Ваш труд, ваша преданность искусству и стремление к правде духовно обогащают общество».

На получение премии в номинациях «Лучший полнометражный фильм» и «Лучший короткометражный фильм» рассматривались отечественные неигровые картины, созданные в 2022-2023 годах. Все картины в течение года представляют авторы и герои на киноплощадке Дома русского зарубежья им. А.Солженицына – одного из учредителей премии.

Лауреатов определило решение экспертной комиссии художественного совета премии в составе 43 ведущих отечественных кинематографистов из разных регионов России.

«Эта премия призвана привести отечественную документалистику на новый уровень. Сегодня документальное кино выходит на магистральную дорогу и действительно является настоящим островом правды и истины. С развитием нейросетей мир переходит в виртуальную среду, и только документальное кино по настоящему останется тем ресурсом, инструментом, который способен анализировать происходящие процессы», – говорит председатель комиссии — режиссёр, сценарист, продюсер Сергей Дебижев.

Главный приз – скульптуру «Золотая Свеча» – автору лучшего короткометражного фильма вручил скульптор, народный художник Российской Федерации, академик Российской академии художеств Владимир Суровцев: «Андре Матисс говорил: награды нужны не художнику, награды нужны дилетанту. Я позволю себе не согласиться с мэтром. Я думаю, самое лучшее, что может быть в творческой профессии, это признание коллег. Они обычно требовательные, колючие, и когда они говорят добрые слова это дорогого стоит».

Лауреатом в номинации стала картина «Водяная» Вилюры Исяндавлетовой из Башкирии. Главный герой ленты почтальон Алёна, курсирующая между вымирающими деревнями на лодке. Для большинства местных адресатов она единственный связной с внешним миром. Однако, не смотря на тяжелый быт, Алёна любит свою жизнь. «Россия сильна именно такими людьми. Мы самый сильный народ, и мы непобедимы!», — сказала принимая награду режиссёр.

Премию в номинации «Лучший полнометражный фильм» получил автор картины, основанной на трудах философа Николая Фёдорова, «Шаги» — Борис Лизнёв. «Фильм о самом главном: о жизни, о смерти, о бессмертии, о воскрешении. О том, для чего живёт человек», — сказал о своей работе режиссёр. Награду лауреату вручили ряд режиссёров-документалистов, стоявших у истоков создания премии «Золотая Свеча»: Светлана Быченко, Александр Куприн, Евгений Барханов, Алексей Бурыкин.

По специальному решению оргкомитета премия в номинации «За вклад в киноискусство» вручена режиссёру, педагогу, заслуженному деятелю искусств Российской Федерации Марине Бабак.

Вручены два приза зрительских симпатий. Награду получил режиссер Валерий Тимощенко автор ленты «Донбасс. Резервный полк», который рассказывает о 208-м резервном полку Луганской Народной Республики, о жителях Донбасса, которые в июле 2022 года вместе с регулярными частями республики и подразделениями российской армии полностью освободили ЛНР и сегодня помогают бойцам ДНР. Второй приз достался режиссёру Елене Лобачёвой-Дворецкой, режиссёру картины «Тоньше жизни нити не бывает», основанном на воспоминаниях воспитанников детских домов, созданных во время Великой Отечественной войны в Ярославской области, в которых находились сотни детей, эвакуированных из осаждённого Ленинграда.

Директор Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Виктор Москвин вручил специальные дипломы режиссёрам Наталии Гугуевой, автору фильма «Верные», повествующего о людях, добровольно последовавших за Николаем II и его семьёй в ссылку после отречения императора от престола, многие из которых поплатились за этот выбор жизнями; Татьяне Скабард за создание картины «Николай Обухович. За амальгамой бытия» об одном из самых тонких мастеров советского и российского неигрового кино и Алексею Головкову за фильм «Семь дней осени» о супругах, живущих уже 30 лет вдали от людей в одной из долин Верхоянских гор за северным полярным кругом. Режиссёр, сценарист Вера Токарева отмечена почётным дипломом «За вклад в отечественное неигровое кино».

Всем режиссёрам, двадцати отобранных на соискание премии фильмов, вручены соответствующие сертификаты. «Выдвижение в номинации – это уже награда. Вы все сделали достойнейшее кино, которое не устареет долгие годы, и на нём будут воспитываться ещё несколько поколений. Каждый режиссёр оставляет в своём фильме кусочек сердца, и эти фрагменты заполняют сердца зрителей», отметил Сергей Зайцев.

Учредители премии — кинорежиссёр, сценарист, продюсер, руководитель киностудии «Русский путь», член правления Союза кинематографистов России, член-корреспондент Национальной Академии кинематографических искусств и наук России Сергей Зайцев и Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына.

Премия проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Союза кинематографистов России, Союза писателей России.

Автор скульптуры «Золотая Свеча» Анна Каневская.