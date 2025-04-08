В галерее Shift Space открылась выставка работ трёх художников: Тима Парщикова, Сёмы и Evsti Bomse

Выставка TIll Dawn — первая часть совместного проекта Shift и Галереи 9Б, посвященного теме города, таинству ночи, образу наблюдателя и кинематографической надстройке в современном искусстве.

Работы представленных в проекте художников, Тима Парщикова, Сёмы и Evsti Bomse, обращаясь к приемам кинематографа, экспрессивным краскам, драматургии комикса, характеру наивного искусства и арт-брюта, раскрывают ощущения манящей привлекательности и пугающей свободы, которые город дарит ночному страннику. Художественные и нарративные особенности работ позволяют зрителю стать свидетелем прикрывающегося ночного таинства: романтического и маргинального, праздного и меланхоличного, будничного и чрезвычайного.

Тим Парщиков — мультидисциплинарный художник, лауреат премии Кандинского и Московской Арт Премии, один из немногих российских художников, давно представляемый европейскими и азиатскими галереями. Его персональные выставки проходили в Риме, Мадриде, Париже, Кёльне, Санкт-Петербурге и Москве. Художник участвовал в официальной параллельной программе Венецианской Биеннале (2011), в Фотобиеннале в Салониках (2014) и Фестивале фотографии в Лианьчжоу (2016), а также в ярмарках Art Basel, Frieze, ARCO. Живет и работает в Москве и Париже.

Сёма Bomse — художник, в 2013 году познакомился с участниками граффити команды Bomse и стал одним из участников. На художественная практику Сёмы повлияла эстетика арт-брюта, неопримитивизма, панка и других различных форм маргинального искусства. Резидент Мастерских Музея современного искусства «Гараж» (Москва), участник ярмарок blazar, IcatalogI и др. Работы Сёмы Bomse находятся в коллекциях фонда «InLoco», Музея AZ, Стрит-арт хранения, а также в частных коллекциях. Живет и работает в Нижнем Новгороде.

Evsti Bomse — художник, основатель одной из значимых нижегородских уличных граффити команд Bomse. Среди источников вдохновения художника помимо уличного искусства, также мифы, путешествия и видеоигры. Сюжеты его работ ироничны и связаны с актуальными событиями и глобальными переменами в культуре и обществе. Живет и работает в Нижнем Новгороде. Работы находятся в коллекции Стрит-арт хранения, а также в частных коллекциях Антона Белова, Андрея Малахова, Дмитрия Володина, Екатерины и Андрея Теребениных и других. Живет и работает в Нижнем Новгороде.