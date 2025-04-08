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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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ДомойМоскваВ галерее Shift Space открылась выставка работ трёх художников: Тима Парщикова, Сёмы...

В галерее Shift Space открылась выставка работ трёх художников: Тима Парщикова, Сёмы и Evsti Bomse

editor
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Сёма-Bomse,ф-Без-названия,-2024
Сёма Bomse. Без названия, 2024

Выставка TIll Dawn — первая часть совместного проекта Shift и Галереи 9Б, посвященного теме города, таинству ночи, образу наблюдателя и кинематографической надстройке в современном искусстве.

Работы представленных в проекте художников, Тима Парщикова, Сёмы и Evsti Bomse, обращаясь к приемам кинематографа, экспрессивным краскам, драматургии комикса, характеру наивного искусства и арт-брюта, раскрывают ощущения манящей привлекательности и пугающей свободы, которые город дарит ночному страннику. Художественные и нарративные особенности работ позволяют зрителю стать свидетелем прикрывающегося ночного таинства: романтического и маргинального, праздного и меланхоличного, будничного и чрезвычайного.

Тим Парщиков, Naples, 2009 (Из проекта Suspense)
Тим Парщиков, Naples, 2009 (Из проекта Suspense)

Тим Парщиков — мультидисциплинарный художник, лауреат премии Кандинского и Московской Арт Премии, один из немногих российских художников, давно представляемый европейскими и азиатскими галереями. Его персональные выставки проходили в Риме, Мадриде, Париже, Кёльне, Санкт-Петербурге и Москве. Художник участвовал в официальной параллельной программе Венецианской Биеннале (2011), в Фотобиеннале в Салониках (2014) и Фестивале фотографии в Лианьчжоу (2016), а также в ярмарках Art Basel, Frieze, ARCO. Живет и работает в Москве и Париже.

Сёма Bomse — художник, в 2013 году познакомился с участниками граффити команды Bomse и стал одним из участников. На художественная практику Сёмы повлияла эстетика арт-брюта, неопримитивизма, панка и других различных форм маргинального искусства. Резидент Мастерских Музея современного искусства «Гараж» (Москва), участник ярмарок blazar, IcatalogI и др. Работы Сёмы Bomse находятся в коллекциях фонда «InLoco», Музея AZ, Стрит-арт хранения, а также в частных коллекциях. Живет и работает в Нижнем Новгороде.

Evsti Bomse, Утраченное время, 2025
Evsti Bomse, Утраченное время, 2025

Evsti Bomse — художник, основатель одной из значимых нижегородских уличных граффити команд Bomse. Среди источников вдохновения художника помимо уличного искусства, также мифы, путешествия и видеоигры. Сюжеты его работ ироничны и связаны с актуальными событиями и глобальными переменами в культуре и обществе. Живет и работает в Нижнем Новгороде. Работы находятся в коллекции Стрит-арт хранения, а также в частных коллекциях Антона Белова, Андрея Малахова, Дмитрия Володина, Екатерины и Андрея Теребениных и других. Живет и работает в Нижнем Новгороде.

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