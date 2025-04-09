РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваНа ВДНХ открылась выставка «Кастом особого назначения»

На ВДНХ открылась выставка «Кастом особого назначения»

editor
By editor
62
кастомные мотоциклы в музее гаража особого назначени фсо на вднх
Фото © пресс-служба ВДНХ

В Музее Гаража особого назначения ФСО России представили более 30 лучших кастомных мотоциклетных проектов России, созданных за последние 25 лет. Проведение выставки приурочено к юбилею этого года — 140-летию создания первого мотоцикла.

Экспозиция организована в поддержку уникальной кастом-культуры и предоставляет ее представителям площадку для развития, а также популяризации и подробного знакомства посетителей с этим явлением. Основу выставки составят лучшие мотопроекты страны — это не только самобытная внешность, это в первую очередь впечатляющие технические и инженерные достижения, уникальные, порой дерзкие решения, благодаря чему их создателей можно по праву назвать «Кулибиными нашего времени». Отечественное кастом-сообщество имеет за своими плечами впечатляющую историю, а кастом-мастерские России не раз получали престижные мировые награды и звания лучших. Но для широкой публики эти проекты часто оставались в тени.

Каждый из 30 участников выставки выбран лично командой организаторов и получил статус «Кастом особого назначения». В планах музея сделать выставку ежегодной, а лучшие ее проекты будут экспонироваться на открывшейся в прошлом году постоянной масштабной экспозиции, посвященной мотоциклам, — «Мотолегенды». Здесь представлены все эпохи и стили мотоциклетной культуры. А в 2025 году появился отдельный стенд «Легенды скорости», где рассказывается об отечественных мотопроектах, покоривших российские и мировые фестивали скорости.

В качестве организаторов мероприятия выступают: Музей Гаража особого назначения ФСО России, команда создателей уникальных фестивалей скорости России на льду и воде «Энтузиасты скорости» и Главная выставка страны.

Предыдущая статья
Как застраховать кредит? Все о страховании кредита
Следующая статья
Музей Победы впервые представляет в Чебоксарах работы художников-фронтовиков

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru