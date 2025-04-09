На ВДНХ открылась выставка «Кастом особого назначения»

В Музее Гаража особого назначения ФСО России представили более 30 лучших кастомных мотоциклетных проектов России, созданных за последние 25 лет. Проведение выставки приурочено к юбилею этого года — 140-летию создания первого мотоцикла.

Экспозиция организована в поддержку уникальной кастом-культуры и предоставляет ее представителям площадку для развития, а также популяризации и подробного знакомства посетителей с этим явлением. Основу выставки составят лучшие мотопроекты страны — это не только самобытная внешность, это в первую очередь впечатляющие технические и инженерные достижения, уникальные, порой дерзкие решения, благодаря чему их создателей можно по праву назвать «Кулибиными нашего времени». Отечественное кастом-сообщество имеет за своими плечами впечатляющую историю, а кастом-мастерские России не раз получали престижные мировые награды и звания лучших. Но для широкой публики эти проекты часто оставались в тени.

Каждый из 30 участников выставки выбран лично командой организаторов и получил статус «Кастом особого назначения». В планах музея сделать выставку ежегодной, а лучшие ее проекты будут экспонироваться на открывшейся в прошлом году постоянной масштабной экспозиции, посвященной мотоциклам, — «Мотолегенды». Здесь представлены все эпохи и стили мотоциклетной культуры. А в 2025 году появился отдельный стенд «Легенды скорости», где рассказывается об отечественных мотопроектах, покоривших российские и мировые фестивали скорости.

В качестве организаторов мероприятия выступают: Музей Гаража особого назначения ФСО России, команда создателей уникальных фестивалей скорости России на льду и воде «Энтузиасты скорости» и Главная выставка страны.