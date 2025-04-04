Актер Эльдар Калимулин выбрал лучших чтецов Москвы

В Москве объявлены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Живая классика», среди членов жюри выступления юных чтецов оценивал актер Эльдар Калимулин.

Московский этап XIV конкурса юных чтецов «Живая классика» завершился в Российской государственной детской библиотеке. Столичные региональные чтения традиционно стали одним из самых запоминающихся и эмоционально сильных раундов конкурса: на нем выступили 36 участников из 12 городских округов.

В 2025 году участники конкурса состязались в двух номинациях: классическая и современная проза. В первой — определяли сразу двух победителей. Победителями в номинации «Классическая проза» выбрали Фёдора Забелина со сказкой «Перепилиха» С. Писахова и Марию Тихонову с отрывком из рассказа «Лошадиная фамилия» А. Чехова. Алексей Коробцев победил в номинации «Современная проза» с произведением А. Дорофеева «А Германа всё нет». Ребята отправятся на Всероссийский финал конкурса в Международный детский центр «Артек». А уже лучшие из лучших выступят на международном Суперфинале на Красной площади в начале июня 2025 года. Лауреатами московского раунда стали Агафья Ерёмина, Валерия Денисова, Елена Добровольцева.

«На Московском финале «Живой классики» чувствуешь себя, как в театре на спектакле, — просто получаешь удовольствие от выступлений и забываешь, что это конкурс. Очень важно, что все ребята, которые выступали, могут стать амбассадорами конкурса, остаться с нами и научиться организовывать собственные литературные мероприятия. Так что в момент объявления победителей для участников проект «Живая классика» не заканчивается», — рассказала президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

В жюри московского этапа в этом году вошли руководитель детского актерского агентства «Талантино» Татьяна Быстрицкая, руководитель центра исследования русской культуры Института культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева Капитолина Кокшенева, актёр Санкт-петербургского государственного драматического театра «Комедианты» Стас Воронецкий, писатель, автор произведений для детской и юношеской аудитории Тамара Крюкова, режиссёр, сценарист, продюсер Татьяна Мирошник, продюсер Ольга Слабова, актёр театра, кино и телевидения Эльдар Калимулин.

«Хороший чтец — это непосредственность, искренность, честность. И, конечно, нужно хорошо подобрать материал. В первую очередь при оценке я обращал внимание на харизму, обаяние актерское, смелость — нужно иметь внутренние силы, чтобы показать характерность, взять какую-то серьезную тему», — поделился впечатлениями после конкурса Эльдар Калимулин.

Известный актер поделился также секретами запоминания текста, которые могут пригодиться юным чтеца. «Если это диалоговая история, то ее нужно учить с партнером. Диалоги и маленькие реплики очень сложно учить и запоминать. И я, например, супругу свою “напрягаю”: “пожалуйста, мне нужно поучить”. Я вообще хорошо запоминаю, правда, быстро “стираю”. То есть я взял объем, запомнил и завтра уже “стер”. У некоторых людей по-другому. Но с количеством работы, которая увеличивается, так происходит, а часто бывают большие монологи, плюс еще в кино есть некая сложность с тем, что ты можешь все выучить,но ты будешь очень долго ждать свою сцену. Я уже 25 лет, можно сказать, на сцене, начиная с детских конкурсов чтецов. И всё равно волнение не покидает. Поэтому очень важна концентрация, и нужно как раз уметь, когда вокруг шум, гам, что-то падает, дождь идет, пожар, сконцентрироваться и делать все точно. Самое важное для актера – это концентрация и внимание. Как, я думаю, и для чтеца», — прокомментировал Калимулин.