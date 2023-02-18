В галерее «Здесь на Таганке» открывается выставка «NFT. Придётся перейти»

Технологии часто встречают со скепсисом. Так было с Интернетом, а ранее – с появлением фотоаппарата и электричества. Сейчас мир невозможно представить без машин, социальных сетей или «Википедии». А технология NFT за последние пару лет совершила научный прорыв и «революционизировала» искусство. Каким оно стало? Что изменилось?

Проекты на выставке – это смесь из разных визуальных культур, диалог медиа со смещением акцентов с физического на виртуальное и обратно. Технология NFT настолько обширна, что позволила объединить в одном пространстве художников, цифровых рабочих и звёзд большой сцены.

Неосязаемый мир криптоэстетики на выставке продемонстрируют Brickspacer, Руслан Вяльцев, Kirill Rave, Rinatto L’Bank и др. Проект Кати IOWA предложит каждому примерить digital fashion и почувствовать себя звездой. Nidgus, Mangoost и Инна Крыжановская покажут игры, в которые играет поколение эпохи блокчейна. А за юмор с долей здорового скепсиса ответят мемы от автора паблика «Рабы Малевича».

Сократить разрыв между цифровыми данными, технологией NFT и реальным миром вы можете с 18 февраля по 12 марта в галерее «Здесь на Таганке».

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