Выставку «Райский сад» Московского Союза Художников представят в ARTPLAY

Выставка «Райский сад» одного из старейших художественных объединений – Московского Союза Художников – откроется в ARTPLAY в субботу, 18 февраля.





Антон Стриженко. Окно напротив. 2020. Металл, смальта, золото, 40х30 см

Здесь райский сад – метафора всего прекрасного, что человек может найти в природе для формирования в своем сознании конструкта идеального мира. В работах, будь то холст, или скульптура Эдем воплощается и в классических для библейских сюжетов формах, и в абстрактных композициях.

В рамках выставки будут экспонироваться работы 29 академических художников. На открытии с ними можно будет пообщаться лично, обсудить использованные техники и смысловые составляющие работ.

Имена заявленных художников: Олег Тыркин, Юлия Похалецкая, Ольга Цветкова, Волкова Екатерина, Антон Стриженко, Аня Чай, Александра Кокс, Арсений Крайнюков, Марина Попонова, Артем Дергунов, Шепета Вероника, Кожемякина Ольга, Дина Боровик, Гурова Дарья, Дарья Шалик, Кудрявцева Екатерина, Ольга Яковлева, Кузнецов Андрей, Милеуша Гатауллина, Анна Ива, Семен Филоненко, Наталья Мищукова, Светлана Петрашкова, Мария Наймушина, Саша Власова, Корсакова Маргарита, Наташа Егорова, Работнов Антон, Семен Филоненко.

Выставка доступна к посещению до 19 марта 2023 года.

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