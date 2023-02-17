РНО представит в Зарядье программу австро-немецкой музыки

25 февраля Российский национальный оркестр в концертном зале «Зарядье» развернет перед слушателями ретроспективу австро-немецкой музыкальной жизни – от ее классического и романтического образцов до вершин драматического симфонизма 30-х годов XX столетия. Свои интерпретации мировых шедевров представит молодой российский дирижер Тимур Зангиев.

Программу откроет увертюра к «Геновеве» – единственной опере Шумана, завершенной в 1848 году. Не имевшая успеха у публики после премьеры, опера и сегодня практически не исполняется. Но о таящихся в ней «сокровищах вдохновения, глубокого чувства, драматического чутья и средневекового колорита» (Герман Ларош), вполне можно судить по увертюре, которая сегодня уверенно входит в репертуар симфонических оркестров мира. Первое отделение завершит Концерт № 4 для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена, солирующую партию в котором исполнит Арсений Тарасевич-Николаев – лауреат престижных конкурсов, чья карьера получила стремительное развитие после ярких выступлений на международных конкурсах имени П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова.

Во втором отделении прозвучит симфоническая поэма «Дон Жуан» – наполненное энергией жизни и юности сочинение, принесшее 25-летнему австрийскому композитору Рихарду Штраусу мировую известность. Оно станет своего рода интермедией, предваряющей главный драматический опус этого вечера – программную симфонию «Художник Матис» Пауля Хиндемита, созданную в Германии в 1934 году.

Начало концерта в 18.00.

Когда? 25 февраля 2023 г.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.